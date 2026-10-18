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Davidovich Fokina po preobratu do zmage v Šanghaju in uspeha kariere

Šanghaj, 18. 10. 2026 13.48 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA K.I.
Davidovich Fokina

Španski teniški igralec Alejandro Davidovich Fokina je v finalu mastersa v Šanghaju premagal rojaka Rafaela Jodarja. S trejo turnirsko zmago v karieri je pri 27 letih zabeležil svoj doslej največji športni uspeh na turnirjih serije ATP.

Alejandro Davidovich Fokina je v današnjem napetem obračunu strl odpor sedem let mlajšega tekmeca za karierni tretji naslov. Po zmagah v Chengduju in na Majorki je prvič v karieri slavil tudi na turnirju serije ATP masters 1000. Pred tem je izgubil finale v Monte Carlu leta 2022. "Ne vem, kaj naj rečem. Ne vem, kaj pravzaprav čutim v tem trenutku. Predvsem čutim veliko olajšanje," je bil v prvi izjavi za organizatorje po zmagi v šoku Davidovich Fokina. Dvajsetletni Rafael Jodar je odlično začel finale in prepričljivo dobil prvi niz. V drugem je z odvzemom servisa povedel s 3:2, a je Davidovich Fokina takoj izničil zaostanek.

Alejandro Davidovich Fokina
Alejandro Davidovich Fokina
FOTO: Profimedia

Mlajši Španec je imel pozneje še nekaj priložnosti za odvzem servisa, vendar je njegov tekmec zdržal pritisk. V podaljšani igri je Davidovich Fokina izkoristil napako tekmeca pri izidu 5:5, nato pa z odločnim začetnim udarcem izenačil na 1:1 v nizih. Odločilni niz se je začel z izmenjavo odvzemov servisa. Pri izidu 2:2 je Davidovich Fokina znova odvzel servis mlajšemu rojaku, nato pa prednost zadržal do konca in se veselil največje zmage v karieri.

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Davidovich Fokina, ki je na lestvici ATP pred turnirjem zasedal 26. mesto, je v Šanghaju na poti do finala med drugim izločil prvega nosilca turnirja, Nemca Alexandra Zvereva, v polfinalu ga je premagal s 5:7, 6:4 in 6:3. Jodar, pred turnirjem 13. igralec sveta, je z uvrstitvijo v finale dosegel enega največjih uspehov v karieri. Ostal pa je brez priložnosti, da bi se prvič prebil med deseterico najboljših na svetu. Na lestvici ATP Race, ki odloča o osmih udeležencih zaključnega turnirja sezone v Torinu med 15. in 22. novembrom, ostaja na devetem mestu.

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tenis ATP Alejandro Davidovich Fokina Shanghai Masters Rafael Jodar

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