Davidovich Fokina po preobratu do zmage v Šanghaju in uspeha kariere

Alejandro Davidovich Fokina je v današnjem napetem obračunu strl odpor sedem let mlajšega tekmeca za karierni tretji naslov. Po zmagah v Chengduju in na Majorki je prvič v karieri slavil tudi na turnirju serije ATP masters 1000. Pred tem je izgubil finale v Monte Carlu leta 2022. "Ne vem, kaj naj rečem. Ne vem, kaj pravzaprav čutim v tem trenutku. Predvsem čutim veliko olajšanje," je bil v prvi izjavi za organizatorje po zmagi v šoku Davidovich Fokina. Dvajsetletni Rafael Jodar je odlično začel finale in prepričljivo dobil prvi niz. V drugem je z odvzemom servisa povedel s 3:2, a je Davidovich Fokina takoj izničil zaostanek.

Alejandro Davidovich Fokina FOTO: Profimedia

Mlajši Španec je imel pozneje še nekaj priložnosti za odvzem servisa, vendar je njegov tekmec zdržal pritisk. V podaljšani igri je Davidovich Fokina izkoristil napako tekmeca pri izidu 5:5, nato pa z odločnim začetnim udarcem izenačil na 1:1 v nizih. Odločilni niz se je začel z izmenjavo odvzemov servisa. Pri izidu 2:2 je Davidovich Fokina znova odvzel servis mlajšemu rojaku, nato pa prednost zadržal do konca in se veselil največje zmage v karieri.