Z najtežjo dirko se začenja nova sezona relija

Nova sezona reli svetovnega prvenstva se začenja spektakularno kot običajno z enim najtežjih in najlegendarnejših cestnih relijev – Monte Carlom. O tej dirki in o dogajanju na svetovni in domači reli "sceni", pa seveda o dirkačih, njihovih možnostih, željah, vzvišenih trenutkih, pa tudi tegobah, smo se pogovarjali z aktualnima državnima prvakoma Rokom Turkom in Janom Medvedom.

Rok Turk se je lani že šestič dokazal kot najhitrejši dirkač v slovenskem reli prvenstvu, Jan Medved pa je to krono dvignil prvič med dvokolesno gnanimi dirkalniki, po smoli na začetku sezone in hudi bitki z mladimi dirkači v zaključku. Rok je že dirkal na "Monteju", Jan pa razmišlja, da bi se letos podal v večji svet relijev za svetovno prvenstvo. Kjer so finančni stroški, pa seveda tudi konkurenca pravih profesionalcev, v drugi dimenziji.

icon-expand Rok Turk v akciji na slovenskem državnem prvenstvu FOTO: Uroš Modlic

Jasno, želje pri dirkačih so neomejene, omejuje pa jih denar. Sezona se že "doma" približuje sto tisočakom, v tujini pa hitro spoznaš ciničnost šale, da z relijem postaneš milijonar le tako, da si prej milijarder. Toda reli privlači s posebnim čarom in pridihom drznosti. Nikjer drugje ne drviš med drevesi, skalami in prepadi po vseh mogočih podlagah tja proti 200 km/h. In tveganje seveda ni samo za telesa posadk, ampak seveda tudi za drage dirkalnike. Zato je to predvsem mentalni šport približevanja meji mogočega, ne da bi jo prestopil.

icon-expand Jan Medved na poti do prvega naslova DP v diviziji II FOTO: Uroš Modlic

In kaj lahko letos pričakujemo v reli prvenstvu? Na domačih tleh morda en nov reli na Štajerskem in verjetno preboj mladih dirkačev v dvokolesno gnanih dirkalnikih. Podobno kot tudi v svetovnem prvenstvu (ki se v zadnjih letih vrača na divje lokacije Kenije in Čila in "preklaplja" na hibridni pogon) kjer mladci dokazujejo, da so lahko hitri, še preden imajo uradno vozniško dovoljenje. Lanskoletni prvak Kalle Rovanpera je star le 22 let, obenem pa najtežji reli, kot je Monte Carlo, dokazuje, da so tudi skoraj petdesetletniki, kot je Sebastien Loeb, še lahko lahko najhitrejši na svetu.

icon-expand Kalle Rovanpera na reliju Monte Carlo FOTO: Jaanus Ree

Reli Monte Carlo ta konec tedna otvarja novo sezono svetovnega prvenstva kot najzahtevnejši in zaradi spremenljivih razmer na podlagah tudi najbolj nepredvidljivi reli. Ne čudi, da je v njegovi dolgi, več kot stoletni zgodovini na njem startalo kar petnajst slovenskih dirkačev, a med temi je rezultatsko (relativno) uspelo le Peljhanu, Popoviču in Jerebu. Sicer je to, kar se zmag v sodobnem času tiče, pravzaprav dirka obeh Sebastienov – Loeba in Ogierja.