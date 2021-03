De Bonis pozitiven na Epo, ekipa Vini Zabu suspendirana za najmanj 15 dni

Po Matteu Spreaficu, ki so ga ujeli pri zlorabi dopinga na lanskem Giru, je Matteo De Bonis drugi član ekipe Vini Zabu, ki je v zadnjem letu dni kršil protidopinška pravila.

To pomeni, da celotno italijansko drugoligaško ekipo čaka od 15- do 45-dnevni suspenz z dirk, so še sporočili pri Mednarodni kolesarski zvezi (Uci).

Ekipa Vini Zabu je sicer prejela povabilo za nastop na dirki svetovne serije, kolesarski dirki po Italiji, ki bo od 8. do 30. maja.