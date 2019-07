De Marchi Tour končal z zlomljeno ključnico in rebri

Iz De Marchijeve ekipe so danes sporočili, da si je nesrečni kolesar pri včerajšnjem grdem padcu zlomil ključnico ter tudi nekaj reber, ki so predrla pljučno krilo. Ob tem ima številne modrice in globoke ureznine po obrazu. Alessandro De Marchi je ta čas še vedno v bolnišnici v Saint-Etiennu in bo naslednjih 24 do 48 ur ostal na opazovanju, nato ga čaka daljše okrevanje.

"Žal mi je, da Tour de France zapuščam brez osvojene etape, kar je bil moj veliki cilj. Škoda, ker moram prekiniti tradicijo, da vedno pripeljem v cilj na velikih dirkah. To bo prvič, da moram dirko predčasno končati. Imel sem srečo, da poškodbe niso hujše, kot so. Govoril sem z družino in tukaj v bolnišnici sem v dobrih rokah. Komaj čakam, da se čim hitreje vrnem na kolo," je dejal De Marchi. Italijanski kolesar je padel po desetih kilometrih nedeljske etape, v kateri je Slovenec Jan Tratnik zasedel tretje mesto, in nepremično obležal na tleh. Hitro so mu pomagali reševalci in ga odpeljali v bolnišnico, kot so sporočili iz njegove ekipe CCC, je bil pri zavesti.