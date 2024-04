De Minaur povratek Nadala ustavil že v drugem krogu

Tokrat na polnem osrednjem igrišču, ki je poimenovano prav po njem, ni bil kos 25-letnemu Avstralcu. Ta je imel tudi v prvem nizu večino časa pobudo, vodil z "breakom" prednosti, naposled pa ga je dobil s 7:5, po tem, ko je v 11. igri prišel do drugega odvzema servisa v nizu. V drugem je hitro pobegnil 14-kratnemu zmagovalcu Rolanda Garrosa in po uri in 52 minutah potrdil uvrstitev v osmino finala.

Zmagovalec 20 grand slamov je bil kasneje odsoten zaradi težav s trebušno mišico in kolkom. Večkrat je skušal priti nazaj na turnejo, a je zaradi ponavljajočih se težav in neustrezne pripravljenosti po vrsti odpovedal vse nastope v februarju in marcu ter v Monte Carlu prejšnji teden. Po treh mesecih in pol se je nato le vrnil na turnejo v Barceloni, kjer je doslej zmagal 12-krat.

Sedemintridesetletni zvezdnik tenisa, ki na lestvici zaradi težav v zadnjem letu in pol zaseda šele 644. mesto in na turnirjih igra z zaščitenim rankingom, si je za cilj v morebiti zadnji sezoni v karavani postavil uspešna nastopa na igriščih Rolanda Garrosa v Parizu. Najprej na OP Francije konec maja ter nato še na olimpijskih igrah konec avgusta.