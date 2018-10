Dean Bombač znova na seznamu Vujovića: Želimo si povrniti samozavest

Pot do zaključnega turnirja stare celine, ki bo čez dobro leto na Norveškem, Švedskem in v Avstriji, bo za njih bržkone precej lažja od nedavnih preizkušenj z vzhodnimi sosedi, na nasprotni strani jim bodo v tem tekmovalnem ciklusu stali ne tako zastrašujoči tekmeci z Nizozemske, Latvije in Estonije. Kvalifikacije za prvo evropsko prvenstvo, na katerem bo nastopilo 24 izbranih vrst, bodo izbranci slovenskega selektorja Veselina Vujovićazačeli 24. oktobra, ko bodo v mariborski Lukni gostili Latvijce, štiri dni kasneje pa jih čaka dvoboj v estonskem Tallinnu. Priprave za uvodna dvoboja bodo začeli 21. oktobra v svojem tradicionalnem taboru v Zrečah.

Drugi sklop kvalifikacij bo na sporedu spomladi prihodnje leto: 11. aprila bodo gostovali na Nizozemskem, 13. ali 14. aprila pa gostili tekmece z Nizozemske. Zadnji sklop bo v začetku junija. Tedaj bodo najprej gostovali v Latviji (12. ali 13. junij), zadnjo tekmo pa gostili Estonce (15. ali 16. junij). Črnogorec na slovenski klopi Vujović, ki je letos poleti prevzel vodenje srbskega Železničarja iz Niša, je danes obelodanil seznam kandidatov za oktobrska kvalifikacijska dvoboja.

Bombač je na Madžarskem znova oživel

Vujović je na svoj seznam po dolgem času znova uvrstil Deana Bombača. S Koprčanom, ki je pred letošnjo vrnitvijo v madžarski Pick Szeged igral za poljskega prvaka Vive Kielce, se slovenski selektor v preteklosti ni najbolje ujel in vse od poletnih olimpijskih iger v Rio de Janeiru 2016 ni igral za reprezentanco.

"Na Poljskem je bila njegova pripravljenost slaba, po vrnitvi na Madžarsko pa je znova oživel, ima veliko minutažo in svobodo na igrišču ter je v sijajni formi. Na mojem seznamu sta tudi Mario Šoštarič in Gregor Ocvirk. Slednji je letos prestopil v makedonski Vardar in se je izkazal na mladinskem evropskem prvenstvu v Celju, kjer je Slovenija osvojila odličje najbolj žlahtnega leska," je o vrnitvi Bombača v reprezentanco dejal Vujović.

Premor za Kavtičnika in Bezjaka

"Vsi želimo kvalifikacijski ciklus oddelati na najboljši možni način in si po neuspehu na letošnjem evropskem prvenstvu na Hrvaškem ter kvalifikacijah za svetovno prvenstvo z Madžari povrniti našo omajano samozavest. Po ratingu smo favoriti, prvo mesto v skupini bi nam prineslo boljši izhodiščni položaj na žrebu skupin za EP," je pred začetkom kvalifikacij dejal Vujović.

"Na seznamu manjkata Vid Kavtičnik in Marko Bezjak. Oba sta dobila premor, saj imata v svojih klubih velike obveznosti. Moja ocena je bila, da jih v tej akciji ne potrebujem, čeravno je Kavtičnik na seznamu 28 igralcev in bi se v primeru poškodbe kakšnega igralca na mestu desnega zunanjega vrnil v reprezentanco,"je v zvezi s tem dejal Vujović.

Slovenija je doslej nastopila na enajstih evropskih prvenstvih. Najboljši rezultat je doslej dosegla na domačih tleh 2004, ko je po porazu na finalni tekmi proti Nemčiji zasedla drugo mesto. Na Hrvaškem 2000 je bila peta, v Srbiji 2012 šesta, v Švici 2006 in na Hrvaškem 2018 osma, na Portugalskem 1994 in Norveškem 2008 deseta, v Španiji 1996 in Avstriji 2010 enajsta, na Švedskem 2002 dvanajsta, najslabši dosežek pa je iztržila na Poljskem 2016, ko je zasedla 14. mesto.

Seznam slovenske rokometne reprezentance:

- vratarji:

Klemen Ferlin (Celje Pivovarna Laško), Urh Kastelic (Zagreb) in Urban Lesjak (Hannover);

- krilni igralci:

Darko Cingesar (Aix), Blaž Janc (Vive Kielce), Mario Šoštarič (Pick Szeged) in Matic Verdinek (Gorenje);

- zunanji igralci:

Dean Bombač, Nik Henigman (oba Pick Szeged), Jure Dolenec (Barcelona), Matic Grošelj, Rok Ovniček (oba Celje Pivovarna Laško), Borut Mačkovšek (Veszprem), Žiga Mlakar (Wisla Plock), Gregor Ocvirk (Vardar) in Miha Zarabec (Kiel);

- krožni napadalci:

Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged), Vid Poteko (Meškov Brest) in Matic Suholežnik (Dunkerque).