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Debevec vseh 60 strelov v deset: zmaga z evropskim rekordom

Thun, 03. 10. 2026 15.56 pred 1 uro 1 min branja 12

Avtor:
STA
Rajmond Debevec

Legendarni slovenski strelec Rajmond Debevec je na finalu evropskega pokala na 300 metrov v švicarskem Thunu v disciplini 300 metrov leže zadel vseh 60 strelov v deset in s popolnim rezultatom 600 krogov osvojil prvo mesto ter izenačil evropski rekord.

V ekshibicijskem tekmovanju izžrebanih parov Branko Cup je Debevec skupaj s Švicarjem Gillesom Vincentom Dufeauxom osvojil še drugo zmago.

Na zaključnem tekmovanju evropskega pokala so nastopili trije slovenski reprezentanti, poleg Debevca še Urška Kuharič in Robert Markoja.

V disciplini 300 metrov trojni položaj je Kuharič s 583 krogi osvojila 6. mesto. Do bronaste medalje sta jo ločili le dve desetinki. Z enakim rezultatom 583 krogov je v moški konkurenci Markoja zasedel 8. mesto.

Slovenska reprezentanta sta nastopila tudi v disciplini 300 metrov leže. Markoja je zadel 593 krogov in tekmovanje končal na 17. mestu, Kuharič pa je s 592 krogi osvojila 9. mesto.

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rajmond debevec

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KOMENTARJI12

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Šumsko voče
03. 10. 2026 17.39
Legenda
Odgovori
0 0
Cenb77
03. 10. 2026 17.37
Da bi pa povedal v kateri disciplini je streljal je pa preveč? S fračo?
Odgovori
0 0
Animal_Pump
03. 10. 2026 17.36
Legenda...
Odgovori
0 0
blue3dragon
03. 10. 2026 17.33
Bravo, zimzeleni Debevc. Sploh se ne spomnim, kdaj je osvojil svojo prvo medaljo, Sidney 2000, dlje nazaj pa ne vem.
Odgovori
+1
1 0
kanješna
03. 10. 2026 17.32
čestitke Rajmond, je pa strelstvo eden redkih športov, kjer lahko vztrajaš kot vrhunski športnik do penzije.
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
03. 10. 2026 17.18
Kapo dol!
Odgovori
+2
2 0
slovenija1990
03. 10. 2026 17.14
kap dol
Odgovori
+1
1 0
Rock8
03. 10. 2026 17.02
Bravo 👍💪
Odgovori
+2
2 0
Lock Down
03. 10. 2026 17.02
Bravo stari.
Odgovori
+3
3 0
Anion6anion
03. 10. 2026 17.00
Vrhunsko! Čestitke
Odgovori
+3
3 0
Borec21
03. 10. 2026 16.56
Nolj star bolj nor bravo
Odgovori
+4
4 0
PIKAPOLONICA1994
03. 10. 2026 16.44
Čestitke!
Odgovori
+3
3 0
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