Debevec vseh 60 strelov v deset: zmaga z evropskim rekordom

V ekshibicijskem tekmovanju izžrebanih parov Branko Cup je Debevec skupaj s Švicarjem Gillesom Vincentom Dufeauxom osvojil še drugo zmago.

Na zaključnem tekmovanju evropskega pokala so nastopili trije slovenski reprezentanti, poleg Debevca še Urška Kuharič in Robert Markoja.

V disciplini 300 metrov trojni položaj je Kuharič s 583 krogi osvojila 6. mesto. Do bronaste medalje sta jo ločili le dve desetinki. Z enakim rezultatom 583 krogov je v moški konkurenci Markoja zasedel 8. mesto.

Slovenska reprezentanta sta nastopila tudi v disciplini 300 metrov leže. Markoja je zadel 593 krogov in tekmovanje končal na 17. mestu, Kuharič pa je s 592 krogi osvojila 9. mesto.