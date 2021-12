Deji Ivanović drugi mandat podpredsednice združenja evropskih klubov

Predsednik najmočnejšega evropskega klubskega združenja je postal Zsolt Agos Jeney iz madžarskega FCT-ja, podpredsedniško mesto sta si razdelila Deja Ivanović in Thomas Hylle iz danskega Esbjerga. Slovenka je bila v Board WFCH prvič izbrana leta 2014, podpredsedniško mesto pa prevzela pred štirimi leti. To je njen drugi mandat na omenjeni poziciji. Obenem naši športni direktorici, ki so jo leta 2016 imenovali tudi za članico EHF Women’s Handball Board (WHB), teče drugi mandat na omenjeni funkciji, ki deluje v dobro razvoja ženskega rokometa na vseh ravneh. " Vidne mednarodne vloge slovenskih športnih delavcev so pohvala za trud, ki ga vlagamo v dobrobit športa kot panoge. V veliko čast mi je, da ostajam v vrhu mednarodnega ženskega rokometa tudi naslednja štiri leta in veselim se vseh izzivov, ki jih bo prihodnost prinesla. Hvaležna sem, da lahko svojo športno pot nadgradim na takšen način, s soustvarjanjem ženskega evropskega rokometa ," je ob novem priznanju dejala športna direktorica RK Krim Mercator Deja Ivanović.

Krim Mercator ekipa leta 2021

Mestna občina Ljubljana tradicionalno nagradi najboljše športnike, športnice, športnike invalide, ekipe in trenerje za dosežke v iztekajočem se letu. Priznanje za najboljšo žensko ekipo je tudi tokrat šlo v roke našega rokometnega kolektiva. Krim Mercator že 26. zaporednih sezon nastopa v Ligi prvakinj, poleg tekmovanja v evropski konkurenci uspešno krmari tudi v državnem prvenstvu. Ženski rokometni klub je tudi okostje slovenske državne reprezentance. V letošnjem letu smo obeležili tudi jubilej, 20. obletnico osvojitve prvega evropskega naslova najboljših, kjer se je na kupu zbrala vsa rokometna smetana našega kluba – zlate in aktualne igralke, sponzorji, podporniki, navijači. Za svoj doprinos v športni konkurenci prestolnice smo tudi serijski prejemnik nagrade Mestne občine Ljubljana. Nagradno najboljše ženske ekipe v Mestni občini Ljubljana sta na dogodku, ki se je odvil v dvorani Športnega centra Triglav, prevzeli Nataša Derepasko in Valentina Klemenčič. "Vsekakor nam to, da smo cenjeni kot kolektiv, ki dela dobro, na dolgi rok, s športnimi vrednotami in ponosno zastopa Slovenijo v Evropi, veliko pomeni. Vseskozi se trudimo, da k športu spodbudimo tudi čim več mladih. Imamo zdrave temelje in vizijo, ki ji sledimo. Zahvaljujemo se MOL in Športni zvezi Ljubljane, ki v konkurenci številnih športnih sredin v prestolnici prepozna naš doprinos k športu ne le na lokalni, temveč tudi na državni in mednarodni ravni. Čestitke tudi ostalim nagrajencem," je bila ob novem priznanju za klub zadovoljna Deja Ivanović.