'Krim v naslednji sezoni (najmanj) na zaključni turnir'

Dvojici se bosta pridružili še dve novinki, BrazilkaBarbara Arenhart v vratih ter srednja zunanja Srbkinja Andrea Lekić. Četverica bo skupaj s srbsko krožno napadalko Dragano Cvijić in slovensko reprezentantkoTjašo Stankodel ekipe za sezono 2021/22. "Veseli nas, da smo tako zgodaj že uspeli dodobra popolniti ekipo za prihodnjo sezono. Z nekaterimi smo še v dogovorih in vse kaže, da bomo do konca tega meseca že lahko postregli s kompletnim spiskom igralk. Igralke v Ljubljano prihajajo z navdušenjem nad mestom (predvsem tiste, ki se vračajo ali ostajajo), odličnimi pogoji za delo in njihov razvoj,"pravi direktorica Krima Mercatorja Deja Ivanović.

Ta je tako nova v nizu zvenečih okrepitev ekipe, ki si želi ob 20-letnici prvega evropskega naslova znova poseči na rokometni Olimp, kjer je bila v letih 2001 in 2003. "Zagotovo nas zanima evropski naslov v kratkoročni prihodnosti," v naslednji sezoni pa želim odkrito napadati zaključni turnir," še poudarja Deja Ivanović. Do velikega cilja naj bi prišli tudi s pomočjo še nekaterih okrepitev, v klubu namreč nekaj vrzeli vidijo še na krilnih in katerem od zunanjih položajev.