'Prelomnica sezone sta bili tekmi s CSKA-jem'

Deja Ivanović je s krimovkami dvakrat osvojila laskavi naslov v Ligi prvakinj. Pisali sta se leti 2001 in 2003. Za zdaj sta to edini trofeji ljubljanskih rokometašic na najvišjem evropskem klubskem nivoju. Po devetih letih so se serijske slovenske prvakinje znova uvrstile med osem najboljših ekip v Ligi prvakinj, v boju za zaključni turnir četverice pa se bodo na dveh tekmah udarile z aktualnimi prvakinjami tekmovanja, Norvežankami. Vipers bo visoka, a nikakor ne nepremostljiva ovira. Tako meni tudi direktorica kluba.

icon-expand Deja Doler Ivanović FOTO: Damjan Žibert

Deja Ivanović je ime, ki ga z RK Krim povezujemo na več nivojih – kot eno od imen, ki so z zlatimi črkami zapisana v zgodovino kluba, in osebo, ki z druge perspektive daje svojo energijo v ljubljanski ženski rokomet. Ivanovićeva je Krimu predana z vsem srcem.

Rokometašice Krima Mercatorja se bodo po zmagoslavju v dvoboju z madžarsko ekipo Ferencvaros iz Budimpešte za polfinalno vstopnico Lige prvakinj udarile z aktualnim prvakom tekmovanja, norveškim Vipersom.

Na Galjevici, Kodeljevem ali v Stožicah – kmalu bo v četrtfinalu trepetala v želji po uspešnem razpletu. Norvežanke bodo namreč zadnja ovira pred sklepnim turnirjem najboljše četverice. "Moramo iti korak za korakom. Pred vrati je tekma z aktualnimi evropskimi prvakinjami, s katerimi smo se v tej sezoni pomerili že dvakrat. Občutki so mešani. V Ljubljani smo jih že spravili na kolena, na Norveškem pa izjemno boleče izgubili. Sem človek, ki verjame, da moramo stremeti k najvišjim ciljem. Gremo na Final Four," je v pogovoru za uradno klubsko spletno stran dejala Deja Ivanović in ekipo pohvalila predvsem za rezultate v nadaljevanju sezone, ko so v klub prišle tudi nekatere nove igralke. "Med rokometašicami je odlična kemija. Nekatere so osvojile vse, a so vseeno lačne uspeha, domače igralke pa so čustveno vezane na klub. Ta kombinacija se je v tej sezoni odlično obnesla. Če bi ta dekleta videli v slačilnici, na potovanjih ali v prostem času, bi se strinjali z mano. Iz svojih izkušenj pa lahko povem, da lahko ekipa s tako kemijo in energijo naredi marsikaj."

icon-expand Krimovke v začetku prihodnjega meseca čakata obračuna z norveškim Vipersom. Zmagovalec dvoboja gre na Final Four Lige prvakinj. FOTO: Aljoša Kravanja

Ali lahko poda vsaj približno oceno sezone? "Sezono bi najlažje opisala kot zanimivo, turbulentno. Kratko pripravljalno obdobje in precej na novo sestavljena ekipa sta razloga, da je bil tekmovalni začetek slab. Nismo našli prave igre in na neki točki smo mislili, da bomo morali spremeniti cilje. Marsikdo nam je očital, da smo se v sezono podali preveč ambiciozno, a moje mnenje je, da morajo biti cilji postavljeni visoko." Direktorica Krima Mercatorja se spominja tudi tistih slabših trenutkov sezone. "Ko stvari ne grejo, je prvi na udaru trener. Tako je v športu. Po menjavi trenerja so tekme s CSKA-jem pokazale pravo energijo. Po mojem mnenju so bile prav te tekme prelomne in so pokazale, da je pred nami svetla sezona. Vsekakor pa sta bila pomembna tudi obračuna 'za biti ali ne biti' s FTC-jem, ki smo ju zdržali. Gremo naprej."

icon-expand Deja Ivanović je ambasadorka EP v rokometu. FOTO: RK Krim Mercator

Direktorici ljubljanskega kluba je pripadla posebna čast. Med EP, ki ga bo organizirala Slovenija, bo imela posebno vlogo.

Prvi četrtfinalni obračun z Vipersom bo v nedeljo, 1. maja, ob 14.00 v ljubljanskih Stožicah, povratni dvoboj pa bo na sporedu v soboto, 7. maja.