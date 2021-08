Direktorica Krimovk: Pripeljali smo skoraj vse okrepitve, ki smo si jih želeli

V Ligi prvakinj Krimovke čaka težka skupina. Z Vipers Kristianstadom, ruskim CSKA in Györom, ki bo 18. septembra prvi tekmec v Stožicah, so v skupini kar tri ekipe, ki so lani igrale na zaključnem turnirju. Zelo se je okrepil tudi turški Kastamonu Belediyesi, močni pa so tudi danski Odense, francoski Metz in švedski Sävehof.

Kapetanski trak ostaja v rokah Nine Žabjek, ki zaradi rehabilitacije še ni nared za igro. "Dejstvo je, da smo skrbno sestavljali ekipni mozaik. Po obdobju rehabilitacije in stabilizacije smo prišli do točke, ko smo začeli pogledovati v ambiciozno prihodnost kluba. Verjamem, da bomo vsaj enakovredni, če ne celo favoriti na marsikateri tekmi," je pred pričetkom tekmovanja optimistična športna direktorica Deja Ivanović, ki je s klubom pred leti kar dvakrat stala na evropskem klubskem prestolu. "Želeli smo kombinacijo drznih mladih in izkušenih rokometašic, ki poznajo pot in so že bile na vrhu. Pri sestavi ekipe smo bili pozorni na igralske sposobnosti, še pomembnejše so bile osebnostne lastnosti igralk. Kemija je namreč tista, ki ima pomembno vlogo v vrhunskih ekipah,” pojasnjuje prva operativka Krimovk, ki ima v prihodnji sezoni visoke cilje. "Lani smo prišli do točke, ko smo se lahko bolj ambiciozno ozrli v prihodnost. S skrbnostjo smo sestavljali ekipo in mislim, da se vračamo tja, kamor sodimo. Sestavili smo kombinacijo drznih mladih igralk ter izkušenih rokometašic. V klub smo res pripeljali skoraj vse okrepitve, ki smo si jih želeli, in smo enakovredni tekmicam v elitni ligi," povedala športna direktorica Krimovk in razkrila dodaten optimizem, potem ko je glavni pokrovitelj s klubom podaljšal pogodbo še za dve sezoni. V cilje kluba verjamejo tudi sponzorji. Generalni sponzor je sodelovanje s klubom podaljšal za dve sezoni, nekaj je tudi novincev. "Iskreno se jim zahvaljujemo za zaupanje," sporoča Ivanovićeva, ki pozdravlja dejstvo, da je klub stalnica v Evropi. "Ponosni smo, da smo že toliko zaporednih sezon stalnica v Evropi. Konkurenca med najboljšimi je vsako leto močnejša, zato je biti del nje posebna čast in obenem pohvala za strokovno vodstvo, ki dela dobro. Skladno z vizijo kluba in ekipo, ki smo jo sestavili za prihajajočo sezono, si v duhu praznovanja 20. obletnice prvega naslova evropskih prvakinj želimo, da bi se tja znova vrnili. Priložnost se ponuja že to sezono."