'Dekleta morajo v glavi premagati svoja visoka pričakovanja pred tekmovanjem na domačih tleh'

Prvi polčas bodo izbranke slovenskega selektorja Dragana Adžića skušale kar najhitreje pozabiti, saj je obramba močno pokala po šivih, obenem pa je neučinkovitost pri strelih z razdalje po prvih 30 minutah prinesla visok zaostanek z 10:17. Nadaljevanje po glavnem odmoru ni napovedovalo nič dobrega, saj so Hrvatice dvakrat povedle že za ogromnih devet zadetkov. A nato je slovenska vrsta stopila skupaj in vztrajno iz minute v minuto nižala zaostanek. Svoj trenutek je dočakala slabih sedem minut pred koncem, ko je Nina Zulić, s petimi zadetki najboljša slovenska strelka, izid poravnala na 23:23. V preostanku tekme je Slovenkam zmanjkalo nekoliko moči in športne sreče, kar so Hrvatice izkoristile in tekmo dobile. "Za nami je zanimiva in zahtevna tekma. V prvem polčasu s soigralkami nismo pokazale pravega obraza, me pa veseli, da smo v nadaljevanju pokazale, kaj znamo, in izničile visok zaostanek," je pogovor začela Nina Zulić in pristavila: "Zagotovo bomo s te tekme odnesle veliko pozitivnih stvari. Verjamem, da bomo že sobotno tekmo odigrale še bolje ter da bomo do začetka evropskega prvenstva povsem nared."