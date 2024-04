Slovenske rokometašice so v nedeljo v Neu-Ulmu na tretji tekmi kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah v Parizu premagale Črno goro s 30:26 in si tako priigrale močno želeno vstopnico za OI.

"Jaz sem verjel v to, že 31. 3. 2021 sem imel jasno vizijo in vesel sem, da nam jo je uspelo izpolniti. Pot je bila težka, a dekleta so jo prestale herojsko in sem jim neizmerno hvaležen, tako kot ljudem, ki so verjeli v nas in nas podpirali," je ob prihodu v Slovenijo dejal črnogorski strateg na slovenski klopi Dragan Adžić .

Čeprav so njegove varovanke izgubile uvodno tekmo kvalifikacijskega turnirja z Nemčijo, so se zbrale in prepričljivo premagale Paragvajke in Črnogorke: "Naš pogovor po tekmi z Nemčijo mi je dal vedeti, da smo na pravi poti in da bomo zmagali obe tekmi, saj so dekleta v porazu videle veliko dobrega in držale skupaj."

Po besedah Adžića je bil tako za uvrstitev na OI ključen karakter, ki ga imajo dekleta več kot dovolj: "To, kar je bilo zame ključno in se je pokazalo tudi na zadnji tekmi, je, da imajo dekleta fenomenalen karakter, ki je v tako velikih tekmah, kot je bila proti Črni gori, ključen. In dekleta so pokazala karakter do Triglava – neverjetno močen in s takim karakterjem moramo nadaljevati."