Del ekipe Jumbo - Visma na pripravah v Sloveniji: 'Tu je za kolesarstvo vse popolno'

Mladi kolesarji se bodo tako pripravljali na slovenskih cestah, ki po njegovem nudijo vse pogoje za ustrezno pripravo na nadaljevanje sezone, poudarjaRobbert de Groot. "Slovenija je popolna za kolesarstvo in kakovosten trening. Tukaj želimo opraviti veliko višinskih metrov, zaradi česar je področje okoli Rogle idealno za našo ekipo," je dodal vodja mlajšega oddelka. Razvojno moštvo je doslej v letošnji sezoni zabeležilo štiri zmage in v tem ritmu želijo Nizozemci tudi nadaljevati. "Po prvem delu priprav na Rogli bomo dirkali na VN Kranja, kjer se bo predstavilo pet kolesarjev, avgusta pa se odpravljamo na dirko po Češki s kombinirano ekipo," je poudaril de Groot. Glavni del moštva, ki tekmuje v svetovni seriji, se skupaj s Primožem Rogličem ta čas na sezono pripravlja v Franciji v okolici Tignesa, in bo v nadaljevanju sezone na najvišji ravni sprva nastopil na dirki po Burgosu konec julija. Od 1. avgusta pa bodo že na sporedu prve dirke svetovne serije.