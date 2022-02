Del Potro končno obupal in v Buenos Airesu napovedal teniški pokoj

Triintridesetletni Argentinec ni igral od junija 2019, ko si je na turnirju v Londonu poškodoval pogačico. Nekdanji tretji igralec sveta je imel štiri operacije na kolenu in je ob dolgotrajni rehabilitaciji zdrsnil na 757. mesto na teniški lestvici.

Leta 2009 padel tudi veliki Federer

Juan Martin Del Potro je zaslovel, ko je leta 2009 v finalu US Opna, turnirja za grand slam v New Yorku, premagal švicarskega asa Rogerja Federerja. A so njegovo kariero, v kateri je osvojil 22 turnirjev v posamični konkurenci, zaznamovale poškodbe.

Kot je dejal, zaradi težav s koleni "živi moro". "To je bolj slovo kot vrnitev. Dolga leta sem preizkušal različne načine zdravljenja in obiskoval zdravnike in si nikoli nisem predstavljal, da bi se umaknil iz tenisa brez igranja," je povedal na novinarski konferenci.

"Nisem mogel najti boljšega turnirja od Buenos Airesa, da bi to lahko naredil. Po tem tednu bom razmišljal o prihodnosti," je sporočil. Turnir v Buenos Airesu se prične v nedeljo.