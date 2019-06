Del Potro zapušča Queens: nesrečni Argentinec staknil novo poškodbo

Juan Martin del Potro je v sredinem dvoboju teniškega turnirja v londonskem Queensu sicer v dveh nizih premagal Rusa Denisa Shapovalova s 7:5 in 6:4, a je za to plačal visoko ceno. Zdravniški pregledi so razkrili, da je Del Potro v obračunu utrpel zlom desne pogačice in bo znova moral na dolgotrajen prisilni počitek. Že zdaj je jasno, da bo moral simpatični Argentinec izpustiti wimbledonski turnir.

Nesrečni Juan Martin del Potro, ki ga poškodbe spremljajo praktično celotno profesionalno pot, bo znova moral kar nekaj časa preživeti zunaj teniških igrišč. V osmi igri drugega niza obračuna z Denisom Shapovalovom je 30-letnemu Argentincu spodrsnilo. Na prvi pogled se ni zdelo, da bi šlo za kaj resnejšega. Del Potro je drugi niz namreč odigral do konca, dvoboj pa kasneje tudi dobil. A rezultati zdravniških pregledov, ki jih je del Potro v Londonu opravil čez noč, so prinesli slabe novice. Prvak US Opena leta 2009 si je ponovno poškodoval desno pogačico, zgolj devet mesecev po tem, ko je lani na turnirju v Šanghaju v dvoboju z Borno Čorićem staknil povsem identično poškodbo. "Po posvetu z zdravnikom Angelom Cotorrom mi je bilo jasno, da bom moral pod nož. Operacija bo opravljena v naslednjih dneh. Obveščal vas bom," je svojim navijačem sporočil del Potro. Juana Martina del Potra znova pestijo poškodbe. FOTO: AP Priljubljenega Argentinca, ki so ga v zadnjih letih pestile poškodbe zapestja, čaka, če gre sklepati po dolžini njegove odsotnosti po lanski poškodbi, štirimesečni počitek. Feliciano Lopez, ki bi moral biti Argentinčev nasprotnik v naslednjem krogu, pa se je tako že uvrstil v četrtfinale.