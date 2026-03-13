Del Toro vodilni, pred favoriti na cilju Valgren, Roglič 7.

Michael Valgren je bil najmočnejši med ubežniki, potem ko se je v zadnjem delu etape odpeljal še zadnjemu tekmecu Francozu Julianu Alaphilippu (Tudor Pro). Do konca razgibane etape s 3845 višinskimi metri je zadržal 11 sekund prednosti pred favoriti za skupno slavje in se veselil devete zmage v karieri, prve po septembru 2021. Drugo mesto v etapi je pripadlo del Toru (UAE Team Emirates-XRG), ki je iz majhne skupine favoritov napadel na zadnjem kategoriziranem klancu do svetišča Beato Sante (4,2 km/6,2 %), s seboj pa je odpeljal še na koncu tretjeuvrščenega Američana Mattea Jorgensona (Visma-Lease a Bike).

Skupno vodstvo je izgubil na koncu šestouvrščeni Italijan Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki ni mogel slediti napadu Mehičana. Zaostal je še en član Red Bulla Primož Roglič, ki je etapo z enakim časom kot Pellizzari končal z zaostankom 30 sekund. V skupnem seštevku je 36-letni slovenski zvezdnik izgubil eno mesto in je zdaj četrti z zaostankom 44 sekund za del Torom. Drugi je Pellizzari, ki zaostaja 23 sekund, na tretje mesto pa je skočil Jorgenson (+0:34). V prvem delu etape je večkrat napadel tudi Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), a mu glavnina ni pustila v beg. Nizozemski as je bil na koncu 29. (+7:54), že tako pa dvakratni zmagovalec etap na letošnjem Tirreno-Adriaticu ni ciljal na skupno zmago in se pripravlja na največje spomladanske klasike.

