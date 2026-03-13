Del Toro vodilni, pred favoriti na cilju Valgren, Roglič 7.

Pesaro, 13. 03. 2026 16.19 pred 24 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Primož Roglič

Michael Valgren (EF Education-EasyPost) je zmagovalec pete etape 61. izvedbe kolesarske dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Danec je bil zadnji izmed osmerice ubežnikov in je zdržal do cilja pred favoriti za skupno zmago. Vodstvo je z drugim mestom prevzel Mehičan Isaac del Toro. Primož Roglič je bil sedmi, skupno pa je padel na četrto mesto.

Michael Valgren
Michael Valgren
FOTO: Profimedia

Michael Valgren je bil najmočnejši med ubežniki, potem ko se je v zadnjem delu etape odpeljal še zadnjemu tekmecu Francozu Julianu Alaphilippu (Tudor Pro). Do konca razgibane etape s 3845 višinskimi metri je zadržal 11 sekund prednosti pred favoriti za skupno slavje in se veselil devete zmage v karieri, prve po septembru 2021.

Drugo mesto v etapi je pripadlo del Toru (UAE Team Emirates-XRG), ki je iz majhne skupine favoritov napadel na zadnjem kategoriziranem klancu do svetišča Beato Sante (4,2 km/6,2 %), s seboj pa je odpeljal še na koncu tretjeuvrščenega Američana Mattea Jorgensona (Visma-Lease a Bike).

Isaac del Toro
Isaac del Toro
FOTO: Profimedia

Skupno vodstvo je izgubil na koncu šestouvrščeni Italijan Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki ni mogel slediti napadu Mehičana. Zaostal je še en član Red Bulla Primož Roglič, ki je etapo z enakim časom kot Pellizzari končal z zaostankom 30 sekund.

V skupnem seštevku je 36-letni slovenski zvezdnik izgubil eno mesto in je zdaj četrti z zaostankom 44 sekund za del Torom. Drugi je Pellizzari, ki zaostaja 23 sekund, na tretje mesto pa je skočil Jorgenson (+0:34).

V prvem delu etape je večkrat napadel tudi Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), a mu glavnina ni pustila v beg. Nizozemski as je bil na koncu 29. (+7:54), že tako pa dvakratni zmagovalec etap na letošnjem Tirreno-Adriaticu ni ciljal na skupno zmago in se pripravlja na največje spomladanske klasike.

Jan Tratnik
Jan Tratnik
FOTO: Profimedia

Nekaj dela za svoja kapetana Pellizzarija in Rogliča je na čelu glavnine v drugi polovici 183 km dolge trase med Marotta-Mandolfom in Mombarocciom opravil tudi Jan Tratnik, nato pa popustil in precej zaostal.

V soboto bo na sporedu najbolj zahtevna etapa letošnje izdaje Tirreno-Adriatica. Začela se bo v San Severinu in končala v Camerinu. Kolesarji bodo morali vključno s ciljnim klancem (3,2 km/8,9 %) premagati 4000 višinskih metrov. V nedeljo bo še ravninska etapa v San Benedetto del Trontu.

tirreno-adriatica primož roglič isaac del toro peta etapa

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Boris Kavčič
13. 03. 2026 16.41
je malo pomagal Italijanu..
Odgovori
0 0
