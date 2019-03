Delbonis namučil Noleta, Kyrgios s kontroverznim asom gladko v osmino finala

"Čestitke Federicu, stopil je v igrišče. Bil je tisti, ki je nadzoroval ritem igre. Pomaknil sem se nazaj. Nisem imel globine niti moči v svojih udarcih, kar je s pridom izkoriščal. Ni imel kaj izgubiti. Mislim, da sta bile prve dve oz. tri igre tretjega niza odločilne. Res sem se boril in si skušal pridobiti prednost na igrišču. Zadnje štiri igre so bile izjemne, tako da sem obračun zaključil na res pozitiven način," je obračun na novem stadionu v Miamiju pokomentiral Novak Đoković. Tega zdaj v osmini finala čaka obračun z Roberto Bautisto Agutom. Ta je Srba v letu 2019 že premagal, in sicer na turnirju v katarski Dohi. Prav tako je dobil obračun v Šanghaju leta 2016. "Mislim, da dobro zadevam žogo. Manjka mi več stalnosti, da bi lahko dobro raven zadržal skozi celoten obračun. Mislim, da bom to potreboval na obračunu proti Bautisti. Je eden izmed igralcem, ki poskrbi, da moraš za vsako točko pošteno garati. Je zelo dober igralec, močno je napredoval na backhand strani in servisu, njegov forehand pa je bil tako ali tako vedno zelo močen," je obrazložil Nole.