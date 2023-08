Delo z mladimi na vse višji ravni, Celjani in Krimovke rezultatsko najuspešnejši

Namen tega točkovanja, ki poteka od leta 2013 in klubom prinaša dodatno motivacijo za delo in vzgojo mladih igralk ter igralcev, je dvigniti delo z mladimi rokometaši na še višjo raven. Obenem je to tudi zanimiv pregled stanja v izjemno pomembnem delu slovenskega rokometa, tako da je točkovanje za najboljše klube pri delu z mladimi iz sezone v sezono bolj zanimivo in pestro, slovenski klubi pa iz leta v leto delu z mladimi posvečajo še več pozornosti.

Množičnost omogoča možnosti več posameznikom, s katerimi se nato odlično dela v številnih sredinah po Sloveniji. Položaj na lestvici pretekle sezone daje osnovni pregled dela z mladimi, ki je odvisen tudi od števila ekip, ki tekmujejo za posamezen klub. Najboljši dokaz za odlično delo pa so mladi rokometaši iz različnih klubov, ki dosežejo reprezentančno raven, in najaktualnejši pregled je nastop ženske in moške reprezentance mlajših kadetov na festivalu olimpijske mladine, ki je pred kratkim potekal v Mariboru in kjer sta ekipi zasedli 5. (dekleta) oziroma 2. mesto (fantje). Pri tem so moško reprezentanco zastopali igralci iz kar enajstih klubov, pri dekletih pa so ta prihajala iz kar devetih rokometnih sredin. Za prihodnost slovenskega rokometa se tako ni bati.

Pri oblikovanju priložene lestvice so bile, kot piše na uradni spletni strani RZS, za točkovanje upoštevane uvrstitve klubskih ekip v mladinski in kadetski kategoriji ter med starejšimi dečki in deklicami A in B. Za prvo mesto v posamezni kategoriji je klub prejel 40 točk, za vsako nižje pa sorazmerno manj točk. Pri moških so prvih pet mest zasedli RK Celje Pivovarna Laško, RD Riko Ribnica, MRK Krka, RK Gorenje Velenje in RK Trimo Trebnje. V ženski kategoriji so največ točk zbrali RK Krim Mercator, ŽRK Trgo ABC Izola, ŽRK Krka Novo mesto, ŽRK Mlinotest Ajdovščina in RK Zelene doline Žalec.