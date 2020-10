Demare nepremagljiv v sprintih Gira

V zadnjih metrih je bil vodilni po točkah močnejši od Slovaka Petra Saganain Kolumbijca Alvara Hodega. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb, še vedno rožnato majico vodilnega nosi Portugalec Joao Almeida (Deceuninck). Slovenskih predstavnikov Jana Tratnika in Domna Novaka ni bilo med najboljšimi, zasedla sta 134. in 141. mesto.