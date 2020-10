Demare po fotofinišu premagal Sagana

V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb, čeprav sta se najboljša na vmesnem sprintu za bonus sekunde celo pomerila za rožnato majico vodilnega. Po štirih etapah tako še naprej na vrhu ostaja Portugalec Joao Almeida (Deceuninck-Quick-step), ki ima po današnji etapi dve sekundi prednosti pred zmagovalcem tretje etape na Etno, Ekvadorcem Jonathanom Caicedom (EF Pro Cycling). Na sprintu za bonifikacijske sekunde 26,5 kilometra pred koncem, sta se Almeida in Caicedo pomerila za rožnato majico, saj med njima časovno ni bilo razlike, boljši pa je bil Portugalec, ki je na vmesni cilj prišel kot drugi, Ekvadorec pa četrti, s čimer je pridobil dve sekundi. Tretji je z zaostankom 37 sekund Španec Pello Bilbao(Bahrain-McLaren). V etapi je močan ritem na edinem vzponu na Portello Mandrazzi (12,4 km/ 5,2 %) narekovalo moštvo Bora-Hansgrohe za Petra Sagana, saj so se želeli znebiti številnih boljših sprinterjev. Na koncu jim je uspelo od glavnine oddaljiti oba Kolumbijca Fernanda Gavirio (UAE Team Emirates) in Alvara Hodega(Deceuninck-Quick-step), medtem ko se je Viviani s pomočjo moštvenih kolegov uspel vrniti. Gaviria in Hodeg pa sta se vdala sedem kilometrov pred ciljem, ko je bilo jasno, da jima ne bo uspelo. Danes je sicer zaradi zloma medenice po padcu v tretji etapi odstopil glavni favorit za rožnato majico, Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). "Tako težko mi je zapustiti to dirko. Bil sem v podobni, če ne celo boljši formi kot ob zmagi na Touru pred dvema letoma. Za Giro sem trdo delal in žrtvoval marsikaj," je za italijanski kolesarski portal Tuttobici dejal Geraint Thomas.

V sredo bo na sporedu zahtevna razgibana peta etapa od Mileta do Camigliatello Silana (225 km). Dobrih 36 kilometrov pred koncem se bo začel 24,2 kilometra dolg vzpon na Valico Monte Scuro s povprečnim naklonom 5,6 odstotka, potem pa sledi spust do cilja.