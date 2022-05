Demaru še druga zaporedna zmaga na Giru

Francoski kolesar Arnaud Demare (Groupama FDJ) je po peti dobil še šesto etapo kolesarske dirke po Italiji, od Palmija do Scalee, dolgo 192 kilometrov. Tudi to je odločil sprint glavnine, v kateri pa so bili za razliko od dneva prej v Messini prav vsi najboljši sprinterski specialisti.

icon-expand Arnaud Demare FOTO: AP Odločitev o zmagovalcu je bila tesna, Francoz Arnaud Demare se je lahko veselil šele po ogledu fotofiniša. Ta je pokazal, da je bil za kak milimeter hitrejši od Avstralca Caleba Ewana, tretje mesto je zasedel Britanec Mark Cavendish. Demare je s sedmo etapno zmago postal najboljši Francoz vseh časov na Giru. V skupnem seštevku je vodstvo zadržal Španec Juan Lopez (Trek-Segafredo). Domen Novak ni sodeloval v boju za najvišja mesta. Izidi:

1. Arnaud Demare (Fra/Groupama-FDJ) 5:02:33 2. Caleb Ewan (Avs/Lotto Soudal) 3. Mark Cavendish (VBr/Quick-Step Alpha Vinyl) 4. Biniam Girmay (Eri/Intermarche-Wanty-Gobert) 5. Giacomo Nizzolo (Ita/Israel-Premier Tech) 6. Phil Bauhaus (Avs/Bahrain Victorious) 7. Andrea Vendrame (Ita/AG2r Citroen) 8. Simone Consonni (Ita/Cofidis) 9. Vincenzo Albanese (Ita/Eolo-Kometa) 10. Edward Theuns (Bel/Trek-Segafredo) ... 151. Domen Novak (Slo/Bahrain Victorious) + 0:21 - skupni vrstni red:

1. Juan Lopez (Špa/Trek-Segafredo) 23:23:40 2. Lennard Kämna (NemR/Bora-hansgrohe + 0:38 3. Rein Taaramae (Est/Intermarche-Wanty-Gobert) 0:58 4. Simon Yates (VBr/BikeExchange-Jayco) 1:42 5. Mauri Vansevenant (Bel/Quisck-Step Alpha Vinyl) 1:47 6. Wilco Kelderman (Niz/Bora/Hansgrohe) 1:51 7. Joao Almeida (Por/UAE Emirates) 1:54 8. Pello Bilbao (Špa/Bahrain Victorious) 1:56 9. Richie Porte (Avs/Ineos/Grenadiers) 2:04 10. Romain Bardet (Fra/DSM) 2:06 ... 112. Domen Novak (Slo/Bahrain Victorious) 26:49