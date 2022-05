Demaru še tretja etapa na Giru

"To je bil neverjetno dolg dan. Ubežniki so se na čelu dolgo upirali, toda v ekipi imeli smo pripravljenih več načrtov. Pripravljeni smo bili garati, vsi pa so opravili odlično delo, tudi kandidati za skupni seštevek. Dirkali smo na polno, šele deset kilometrov pred koncem sem lahko začel razmišljati o sprintu. Takrat sem imel občutek, da bomo ubežnike ujeli," je v prvi izjavi po etapi dejali 30-letni Francoz Arnaud Demare. "Sem sem prišel z mislijo, da bi bilo lepo osvojiti eno etapo. A tako kot leta 2020 na Giru, sem moral tudi tukaj poiskati pot do novih zmag. Da mi je uspelo, sem res zelo vesel," je še dodal Demare. V etapi so sprinterske ekipe sicer nekoliko preveč kalkulirale na edinem pravem vzponu, da ne bi preveč izmučile svojih zvezdnikov. To dejstvo pa so dodobra izkoristili štirje ubežniki, ki so si po koncu vzpona na Colle di Navo privozili nekaj več kot šest minut naskoka. Ti so po prečkanju najvišje točke današnje etape v zadnjih 95 km skorajda zadržali prednost pred glavnino, ki jih je lovila z več ekipami in narekovala močan ritem. Ubežniki so imeli še 25 km pred koncem 2:45 minute naskoka, 15 km pred ciljem 1:50, pet kilometrov pred ciljno črto pa še 40 sekund. V zadnjih dveh kilometrih pa so napadli drug drugega in izpustili priložnost za morebitno etapno zmago. Zanjo so se udarili najboljši sprinterji, med katerimi je imel največ moči Demare (Groupama-FDJ). Nemec Bauhaus, moštveni kolega edinega preostalega slovenskega predstavnika na dirki Domna Novaka pri Bahrain-Victoriousu, je razvil izjemno hitrost, a ni uspel prehiteti Francoza. Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) pa je po tretjem mestu ostal pri 160 zmagah v karieri, eni na letošnjem Giru. Novak je v cilj pripeljal kot 116. z zaostankom 3:55 minute, potem ko je opravil svoje delo pomočnika v ekipi Bahraina. V skupnem seštevku je ostal na 55. mestu (+51:32).