Demšar v ZDA do norme za dvoransko EP

Filip Jakob Demšar je na evropskem dvoranskem prvenstvu nastopil že pred dvema letoma. Postal je deveti slovenski atlet z izpolnjeno normo za dvoransko EP na Poljskem. Pred tem so bili uspešniLuka Janežič inŽan Rudolfter Maruša Mišmaš Zrimšek, Maja Mihalinec Zidar, Tina Šutej,Agata Zupin, Klara Lukan in Anita Horvat. Rok za mednarodne norme je začel teči že 1. maja 2019, končal pa se bo 24. februarja.