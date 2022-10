Denič se je vrnil na klop Slovana

Boris Denič je Slovanovce pred leti že vodil. Vse od sezone 2002/2003 do konca sezone 2009/2010 je z ekipo iz slovenske prestolnice nanizal lepe rezultate, med drugimi jih je popeljal do četrtega mesta v državnem prvenstvu. V RD LL Grosist Slovan so se za sodelovanje odločili tudi zaradi bogatih reprezentančnih izkušenj. Denič je, kot piše na uradni spletni strani RZS, slovensko člansko reprezentanco vodil pet let.