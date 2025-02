Derbi, ki bo spomnil na neke druge čase: obeta se poln Zlatorog

Odštevanje do največjega rokometnega derbija v slovenskem prvenstvu se je že začelo. Obračun Celjanov in Ljubljančanov ima oznako "tekma, ki lahko usmeri tok prvenstva in boj za naslov prvaka". Celjski "rokometni vrtec" je še vedno v točkovni prednosti, a pozor, o vsem bo odločala končnica. Pred tem pa še drugi obračun RK Celje Pivovarna Laško in RD Slovan v sezoni. Tokrat v Zlatorogu. Prvi obračun se je v peklenskem vzdušju na Kodeljevem končal z "miroljubnim" remijem. V Zlatorogu se obeta (skoraj) polna dvorana ob prisotnosti obeh navijaških skupin. V dresu Slovana igra kar sedem nekdanjih članov Celja, tudi zato bo na parketu še kako napeto ...

Paulo Pereira FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Pred ljubitelji rokometa je najbolj pričakovan dvoboj prvega dela prvenstva, spopad vodilnih ekip lige. Celjani v dvoboj vstopajo s 34. točkami, Ljubljančani jih imajo 31. Spopad vodilnih bo v hramu slovenskega rokometa na sporedu v soboto. Že v tem trenutku je za tekmo prodanih več kot 2000 vstopnic in obeta se pravo navijaško vzdušje na tribunah Zlatoroga. Celjani so drugi del državnega prvenstva odprli z zmago proti Svišu (22:26) in z zmago v Slovenj Gradcu (23:26) Za Celjani je tako 19. odličnih krogov državnega prvenstva, kjer so zabeležili 15 zmag (po dvakrat so bili boljši od Ormoža, Loke, Krke, Velenja, Kopra, Sviša ter Slovenj Gradca), po enkrat od Trebnjega in Ribnice, dvakrat remizirali (Ribnica, Slovan) in enkrat izgubili (Krško).

Varovanci Paula Pereire so, kot še poroča uradna celjska spletna stran, napadalno najbolje razpoložena ekipa v ligi, ki v povprečju dosega 31,4 zadetka na tekmo, močno pa so v zadnjem obdobju izboljšali tudi obrambo (prejeli so po 27 zadetkov proti Ribnici ter Loki, po 24 proti Krki in Velenju, 22 proti Svišu. 23 proti Slovenj Gradcu), čeprav le ta v povprečju prejema 27,21 zadetka na tekmo, v devetnajstih krogih pa so ustvarili gol razliko +83 in so v tem pogledu drugi za Trimom, ki je zbral gol razliko +84.

Celjski rokometaši so z odliko oddelali generalko, ko je šlo za gostovanje v Slovenj Gradcu, kjer so se z zmago 23:26 močno približali želenemu cilju po rednem delu prvenstva - uvrstitvijo na eno od prvih dveh mest pred končnico državnega prvenstva. To lahko potrdijo v derbiju z Ljubljančani.

Prvi obračun sezone se je na Kodeljevem končal z miroljubnim remijem. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Osvojili smo dve zelo pomembni točki za končno uvrstitev po rednem delu in motivacijo a sobotni derbi s Slovanom. Se ga zelo veselimo in upamo na glasno podporo navijačev, ki jih ob tej priložnosti vabim v Zlatorog," je po zmagi v Slovenj Gradcu in pred derbijem s Slovanom dejal Jesus Hurtado Vergara. "Mi nadaljujemo po svoji poti proti cilju, ki smo si ga zadali, redni del želimo zaključiti na enem od prvih dveh mest. S tem bi na najboljši možni način začeli končnico prvenstva. Po zmagi v Slovenj Gradcu lahko sedaj v miru razmišljamo o Slovanu. Upam na odlično ter fer tekmo iz obeh strani in naj zmaga boljši," pa je za klubsko spletno stran povedal trener Paulo Pereira, ki je nedavno s Portugalci blestel na SP, kjer je z reprezentanco osvojil četrto mesto.

Najboljši strelci Celjanov v letošnji sezoni (v vseh tekmovanjih) so: Luka Perić je dosegel 118 zadetok, Uroš Milićević jih je dodal 110, Andraž Makuc 90, Tadej Mazej 78, Oleksander Onufriienko 63, Mai Marguč 58, kapetan Žiga Mlakar 57 ter Vukašin Antonijević in Alex Bognar po 54. V Zlatorog prihaja drugouvrščena ekipa prvenstva, tudi z navijaškim avtobusom

Ekipa iz slovenske prestolnice je v letošnjo sezono vstopila izjemno okrepljena, saj skupno okrepilo kar 11 rokometašev (Staš Slatinek Jovičić, Leon Ljevar, Bruno Vili Zobec, Ilija Brozović, Jaka Malus, Gašper Hrastnik, Stefan Žabić, Adi Mehmedčehajić, Nikolaos Tzortzinis, Nebojša Bojić in Aljaž Panjtar), še tri pa so dodali med sezono (Grega Krečič, Rok Zaponšek in Jure Dolenec), ob tem pa je trenersko mesto prevzel Uroš Zorman, aktualni selektor Slovenije.

V dosedanjem delu prvenstva so zbrali 15 zmag, enkrat so remizirali (s 23:23 se je končal prvi dvoboj s Celjani), ter trikrat izgubili (Velenje, Trimo, Ribnica). V povprečju dosegajo natanko 30 zadetkov na tekmo in so v tem pogledu tretja najučinkovitejša ekipa, za Celjani in Trebanjci, na tekmo pa prejemajo natanko 26,68 zadetka, kar jih uvršča za Krko, Trimo ter Loko.

Uroš Zorman FOTO: Luka Kotnik icon-expand