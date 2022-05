'Na trenutke smo delali otroške napake'

Ljubljančanke so prvo četrtfinalno tekmo EHF Lige prvakinj dobro odprle. Po zadetkih Ane Gros in Andree Lekić so povedle z 2:0, v nadaljevanju pa so rokometašice Vipersa prevzele rezultatsko pobudo in tekmice ves čas držale na varni razdalji. "Najprej bi se zahvalila ekipi Vipersa za odlično tekmo in izjemno borbo. Mislim, da naša igra v obrambi sprva ni bila slaba, vseeno pa smo naredile preveč napak. V drugem delu nismo mogle zaustaviti Ane Debelić, poleg tega nismo sestavile obrambe. Vsaj napad nam je nekako stekel. Čaka nas še 60 minut tekme na Norveškem. Borile se bomo do konca in nato videle, kaj nam bo to prineslo," je dejala trenerka Krima Mercatorja Natalija Derepasko. Krimovkam se do konca zadnje domače tekme v EHF Ligi prvakinj kljub izjemno borbeni predstavi ni uspelo približati na manj kot pet golov. V poslednjih minutah je bila v domači vrsti izključena Nataša Ljepoja, gostje pa so pokazale svojo kakovost in povedle z najvišjo prednostjo na tekmi – z osmimi goli. Po zadnjem zvoku sirene je Ana Gros izvajala še sedemmetrovko in tako postavila končni izid srečanja (25:32). Grosova je bila na koncu tudi najboljša strelka v modrem dresu, mrežo je zatresla osemkrat. S štirimi zadetki so se izkazale še Tjaša Stanko, Alja Varagić in Andrea Lekić, Jovana Risović v vratih pa je osemkrat zaustavila Norvežanke. "Na tekmi smo vsekakor izgubile preveč žog, česar si na tej ravni ne bi smele privoščiti. Žal mi je, da je razlika takšna. Zavedamo se, da nas na Norveškem čaka zahtevna naloga, a vse je mogoče. Puške še ne bomo vrgle v koruzo," sporoča prva strelka Ljubljančank Ana Gros.



V polfinale se je po izključitvi Rostov-Dona že prebil Metz, Brest in Györ sta se na prvi tekmi razšla z 21:21, preostali par pa sestavljata Bukarešta Barbare Lazović in Elizabeth Omoregie ter Esbjerg.