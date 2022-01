Derepasko: Navijačem se opravičujemo za polom v prvem polčasu

Ljubljančanke so na zadnjih petih tekmah v Ligi prvakinj zmagale le enkrat, ko je v Stožicah padel favorizirani CSKA. Po menjavi na trenerski klopi – Uroša Bregarja je zamenjala njegova pomočnica Natalija Derepasko – je bila v igri Krimovk opazna izboljšava v igri, toda proti danskemu Vipersu so na dan prišle vse težave rokometnega kolektiva z Galjevice. Tekma proti Skandinavkam je bila odločena že v prvem polčasu, ko so gostje vodile s kar 15:5. V oči je bodla nemoč Ljubljančank v napadu, saj so v 30 minutah dosegle piškavih pet golov (5:15). Navkljub precej boljšemu nadaljevanju, pa je bil nov poraz neizbežen. "Želela bi se opravičiti navijačem kluba in obiskovalcem tekme za katastrofalen prvi polčas, ko smo v želji po dobri igri povsem zamrznili. V drugem delu so se igralke zbrale in dokazale, da po dvomesečnem klubskem premoru še niso pozabile igrati rokometa. Želim si takšnega nadaljevanja tekmovanja, kot je bilo prvih deset minut drugega polčasa."