Derepasko: Model igre Krima je dober, spremenili bomo le pristop v napadu

Slovenske in norveške predstavnice v elitnem evropskem rokometnem tekmovanju so stare znanke rokometnih igrišč, nazadnje so se dvakrat pomerile v pretekli sezoni, ko so gostje vsaj v Ljubljani stežka prišle do zmage.

Slovenske prvakinje so v Ligi prvakinj v skupini B po petih krogih predzadnje z dvema točkama, pred njimi so Györ (10), Metz, Odense, CSKA Moskva (po 6) in Sävehof, za njimi pa Kastamonu (0).

V tekoči sezoni ekipi nista zbrali toliko točk, kot bi želeli, zato bo sobotna tekma pomembna tako za ekipo Natalije Derepasko , ki bo prvič v vlogi glavne trenerke, kot tudi za Ola Gustava Gjekstada na klopi Norvežank. " Model igre Krima je postavljen in je dober. Spremenili bomo le pristop v napadu, biti moramo bolj odločni in samozavestni. Tekmice so nevarne z vseh položajev, naša naloga bo, da jih ustavimo ," je načrt za debi na klopi Krima na novinarski konferenci razkrila Natalija Derepasko, ki je kot igralka kar dvakrat osvojila evropski vrh s Krimovkami. Spomnimo, Natalija Derepasko je bila Bregarjeva pomočnica, strokovnjakinja, ki je pred 20 leti dvakrat stopila na evropski vrh in bila pri obeh lovorikah med ključnimi igralkami ljubljanskih rokometašic. Tudi po karieri je ostala v rokometu in pomembno prispevala k razvoju mladih igralk v ljubljanskem klubu, obenem pa ima tudi najvišje trenerske licence. Vodstvo verjame, da je najboljša izbira, ki je v interesu kluba in rokometa v Sloveniji

Tekmice ljubljanskega predstavnika so se v dosedanjem delu LP opekle na uvodni preizkušnji proti Madžarkam in kratko potegnile tudi proti Metzu, ko so dosegle le 18 zadetkov. Premagal jih je tudi sloviti CSKA.

Nadigrale so Kastamonu (39:25) in Savehof (34:25). S Krimovkami so se srečale štirikrat v zadnjih letih in vsakič iz dvoboja šle kot zmagovalke. Če so bile na domačem terenu premočne, pa so se za zmago v gosteh venomer morale močno potruditi (27:26 in 25:24). V klubu, ki je bil ustanovljen leta 1938, so se dvakrat prebile v končnico evropskega tekmovanja. V sezoni 2018/19, ko jih je prevzel Ole Gustav Gjekstad, so osvojile končno 3. mesto, lani pa dvignile pokal najboljših. Poleg osvojene Lige prvakinj so prejele še tri nagrade – Nora Mork je bila uvrščena v ekipo All stars, Henny Reistad je prejela naziv najboljše mlade igralke, trener pa je bil izbran za najboljšega v sezoni 2020/21. Morkova, zadnji dve leti članica Vipersa, je prvo ime kluba. V tekoči sezoni je dosegla 36 zadetkov, spada tudi med najboljših pet strelk Lige prvakinj. Z 12 zadetki manj izstopa tudi 23-letna Ragnhild Valle Dahl.

Norvežanke so štirikrat osvojile norveško prvenstvo in prav toliko pokalnih naslovov. V ekipi je 14 domačih igralk, pa tudi Hrvatica, Čehinji, Španki, Madžarka in Švedinji. Tekmujejo v Aquarama Kristiandsand Areni, ki sprejme 2200 gledalcev.