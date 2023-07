Deset let brez poraza na centralnem igrišču, devetič v finalu Wimbledona

Za Novaka Đokovića je to peti zaporedni finale in deveti skupno v karieri v Wimbledonu, tekmeca je strl po dveh urah in 47 minutah. Italijan je bil zelo blizu osvojenemu nizu v tretjem, ko je vodil s 5:4 in imel dve zaključni žogici, a se je Đoković rešil. Po izenačenju pa je v podaljšani igri Jannik Sinner spet vodil (3:1), a je na koncu le slavil favorizirani drugi nosilec.

Đoković se bo v nedeljo boril za 24. lovoriko na turnirjih velike četverice. Samo v Wimbledonu pa lovi osmo zmago, s katero bi se po številu uspehov na travnatih terenih All England Cluba izenačil s Švicarjem Rogerjem Federerjem.