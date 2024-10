Mineva deset let od zadnje usodne nesreče v Formuli 1, ki se je zgodila 5. oktobra 2014 med deževno dirko za Veliko nagrado Japonske v Suzuki. Jules Bianchi, francoski dirkač ekipe Marussia, je izgubil nadzor nad svojim dirkalnikom in trčil v dvigalo, ki je odstranjevalo drug dirkalnik s steze. Nesreča, ki se je zgodila v izjemno slabih vremenskih pogojih, je pretresla celoten svet motošporta. Umrl je 17. julija 2015, devet mesecev po nesreči.

Bianchi je v 43. krogu dirke izgubil nadzor nad svojim dirkalnikom in zapeljal s steze na istem mestu, kjer je dirkač Adrian Sutil le nekaj krogov prej doživel izlet s steze. Na prizorišče Sutilove nesreče je bilo poslano dvigalo, da bi odstranilo njegov dirkalnik. V dežju, slabši vidljivosti in na spolzki stezi je Bianchijev dirkalnik z veliko hitrostjo trčil v težko vozilo.

Kljub hitri intervenciji zdravniškega osebja je Bianchi utrpel hude poškodbe glave. Zdravniški izvid je pozneje pokazal, da je utrpel difuzno aksonalno poškodbo možganov, kar je vrsta travmatične možganske poškodbe, ki povzroči takojšnjo izgubo zavesti in je pogosto usodna. Bianchi je bil nemudoma prepeljan v bolnišnico, kjer je bil devet mesecev v komi. Na žalost je 17. julija 2015 podlegel poškodbam in umrl v starosti 25 let.

Po smrti je sledil pogreb v rodni Nici, kjer so se zbrali družinski člani, prijatelji, kolegi iz Formule 1 in oboževalci, da bi se poklonili mlademu dirkaču, ki je imel pred seboj še svetlo prihodnost. Njegova številka dirkalnika, 17, je bila upokojena kot znak spoštovanja, kar je bil zgodovinski dogodek, saj je bilo to prvič v Formuli 1, da so trajno upokojili številko dirkača.

Pogreba se je udeležilo ogromno dirkaških kolegov. FOTO: AP

Smrt Bianchija je pretresla svet Formule 1 in postala prelomna točka za uvajanje novih varnostnih ukrepov. Mednarodna avtomobilistična zveza (FIA) je po tem dogodku sprejela več pomembnih sprememb pravil, predvsem na področju varnosti. Eden od najpomembnejših ukrepov je bila uvedba virtualnega varnostnega avtomobila, ki omeji hitrost dirkalnikov med nevarnimi situacijami na stezi, kot so nesreče ali odstranitev vozil, ne da bi bilo treba poslati fizični varnostni avto. To je omogočilo hitrejšo in varnejšo odzivnost ter zmanjšalo tveganje za podobne nesreče, kot je bila Bianchijeva.

Virtualni varnostni avto omeji maksimalno hitrost dirkalnikov na stezi. FOTO: AP

Po Bianchijevi nesreči in poznejši smrti je FIA začela resno razmišljati o uvedbi zaščite za glave dirkačev. To je leta 2018 privedlo do uvedbe sistema 'halo', ki ščiti dirkače pred letečimi predmeti in poškodbami glave ob trkih. Čeprav je bil sistem na začetku deležen kritik, je pozneje dokazal svojo vrednost v več incidentih, kjer je rešil življenja.

'Halo', sistem, ki ščiti glavo drikača ob nesrečah. FOTO: AP

FIA je uvedla strožje protokole za odločanje o pogojih na stezi, zlasti v slabem vremenu. Direktor dirk zdaj nosi večjo odgovornost za spremljanje stanja steze in hitrejše ukrepanje v primerih, ko so vremenski pogoji nevarni za nadaljevanje dirke. Nesreča je osvetlila tudi pomen hitre medicinske pomoči in naprednih zdravstvenih protokolov. FIA je povečala prisotnost medicinskega osebja in izboljšala opremljenost na dirkališčih po vsem svetu, kar zagotavlja boljšo oskrbo v primeru nesreč.

Hitra pomoč na stezi je bila ključna tudi za Romaina Grosjeana, ki je srečno preživel hudo nesrečo na VN Bahraina leta 2020. FOTO: AP