Desetminutni mrk prinesel poraz proti Nemcem, a napredovanje je tu

Slovenski rokometaši do 19 let so na zadnji tekmi prvega dela svetovnega prvenstva izgubili proti Nemčiji s 30:25. Kljub temu so napredovali v drugi del, kjer se bodo v začetku novega tedna s Francijo in Norveško borili za četrtfinale.

Po odličnih predstavah proti Ferskim otokom (38:25) in Urugvaju (43:14) na uvodu tekmovanja so Slovenci uspešno začeli tudi sobotni dvoboj z Nemci. Slednji so po prekršku že po dobri minuti ostali brez Noaha Hensna, ki je prejel rdeči karton. Slovenija je na drugi strani povedla z 2:0, v osmi minuti pa po dveh zaporednih zadetkih Maia Marguča prednost povišala na +4 (6:2). V nadaljevanju so Nemci zaostanek prepolovili, po šestem zadetku Marguča pa je slovenska reprezentanca v 21. minuti povedla z 12:9. V nadaljevanju je imela dvakrat priložnost, da bi se znova vrnila na štiri gole naskoka, a ji do odhoda na glavni odmor to ni uspelo (14:11).

Povišanje vodstva ji ni uspelo niti na začetku drugega polčasa, ko so Nemci povsem ohromili poskuse zunanje linije slovenske vrste, ob tem pa je bil med nemškima vratnicama vse bolj razpoložen Finn Knaack, ki je tekmo končal pri 18 obrambah (18/43). To je Slovence pahnilo v črne minute, saj vse do začetka 41. minute ni dosegla zadetka, Nemčija pa je v tem času pripravila zasuk z delnim nizom 6:0 (17:14).

Slovenija je v preostanku tekme tekmecem vseskozi gledala v hrbet. Arne Strehar je v 43. minuti Slovence približal na 17:18, a so Nemci imeli pripravljen odgovor in ušli na štiri zadetke prednosti (21:17). Od tedaj naprej se slovenska vrsta bližje kot na dva gola ni približala, Nemčija pa je najvišje povedla tik pred koncem s 30:24. V dresu Slovenije je bil tudi v tretje najboljši strelec Marguč, ki je tokrat dosegel osem golov in temu dodal pet podaj. Aljuš Anžič je zadel petkrat.

