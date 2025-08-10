Desetminutni mrk prinesel poraz proti Nemcem, a napredovanje je tu

Po odličnih predstavah proti Ferskim otokom (38:25) in Urugvaju (43:14) na uvodu tekmovanja so Slovenci uspešno začeli tudi sobotni dvoboj z Nemci. Slednji so po prekršku že po dobri minuti ostali brez Noaha Hensna, ki je prejel rdeči karton. Slovenija je na drugi strani povedla z 2:0, v osmi minuti pa po dveh zaporednih zadetkih Maia Marguča prednost povišala na +4 (6:2).
V nadaljevanju so Nemci zaostanek prepolovili, po šestem zadetku Marguča pa je slovenska reprezentanca v 21. minuti povedla z 12:9. V nadaljevanju je imela dvakrat priložnost, da bi se znova vrnila na štiri gole naskoka, a ji do odhoda na glavni odmor to ni uspelo (14:11).
Povišanje vodstva ji ni uspelo niti na začetku drugega polčasa, ko so Nemci povsem ohromili poskuse zunanje linije slovenske vrste, ob tem pa je bil med nemškima vratnicama vse bolj razpoložen Finn Knaack, ki je tekmo končal pri 18 obrambah (18/43). To je Slovence pahnilo v črne minute, saj vse do začetka 41. minute ni dosegla zadetka, Nemčija pa je v tem času pripravila zasuk z delnim nizom 6:0 (17:14).
Slovenija je v preostanku tekme tekmecem vseskozi gledala v hrbet. Arne Strehar je v 43. minuti Slovence približal na 17:18, a so Nemci imeli pripravljen odgovor in ušli na štiri zadetke prednosti (21:17). Od tedaj naprej se slovenska vrsta bližje kot na dva gola ni približala, Nemčija pa je najvišje povedla tik pred koncem s 30:24. V dresu Slovenije je bil tudi v tretje najboljši strelec Marguč, ki je tokrat dosegel osem golov in temu dodal pet podaj. Aljuš Anžič je zadel petkrat.
"Proti odlični reprezentanci smo žal izgubili. V prvem polčasu smo igrali zelo dobro, vodili za tri gole in imeli še nekaj dodatnih priložnosti. V nadaljevanju pa smo žal popustili. Zgrešili smo nekaj strelov in bili nedosledni v obrambi. To nas je stalo boljšega rezultata. Ne glede na vse, nič še ni izgubljenega, gremo v glavni del tekmovanja. Proti Norveški in Franciji bomo skušali popraviti napake in odigrati po najboljših zmožnostih," je po tekmi za uradno spletno stranb RZS misli strnil glavni trener slovenske vrste Marko Šibila.
Po porazu bodo slovenska reprezentanca v drugi del svetovnega prvenstva potovala brez točk. Po prosti nedelji se bo v ponedeljek pomerila s prvo, v torek pa drugouvrščeno reprezentanco skupine F. Razpored bo znan po sobotni medsebojni tekmi Francije in Norveške za prvo mesto.
