Detroit in Cleveland najprijetnejši presenečenji rednega dela

Končnica v najbolj gledani ameriški poklicni športni ligi se bo začela prihodnji konec tedna. Na sporedu bo šest tekem, vodilni ekipi obeh konferenc pa bosta v prvem krogu počivali. Štirje tedni izločilnih bojev se bodo končali z velikim finalom, super bowlom, 11. februarja. Po 17 odigranih tekmah rednega dela sta se najbolj izkazali zasedbi Baltimore Ravens v konferenci AFC in San Francisco 49ers v NFC. Moštvi sta redni del končali z izkupičkom 13-4 oz. 12-5, prvi mesti pa sta si zagotovili že v predzadnjem krogu, kar jima je omogočilo, da v zadnjem krogu spočijeta ključne igralce. Prav tako so ključne igralce v zadnjem tednu spočili pri Clevelandu (11-6), ki je prvo uvrstitev v končnico po več kot dvajsetih letih potrdil že pretekli teden. Oranžno-rjavih se drži sloves kluba, ki najbolj redno razočara svoje navijače, a tokrat so predvsem na krilih trdne obrambe premagali številne poškodbe na položaju podajalca in nanizali kar 11 zmag.

Še eno več so v rednem delu dosegli pri Detroit Lionsih, ki so tako kot Cleveland tokrat za sabo pustili leta in leta slabih rezultatov. Detroit je osvojil tretje mesto v konferenci NFC in se bo prihodnji teden pomeril s šesto ekipo NFC Los Angeles Rams (10-7), ki jih vodi nekdanji podajalec Detroita Matthew Stafford. Drugo mesto v NFC so s prepričljivo zmago v nedeljo z 38:10 proti Washington Commandersom osvojili Dallas Cowboysi (12-5). Kavboji se bodo prihodnji teden srečali s sedmouvrščenimi Green Bay Packersi (9-8), ki so si mesto v končnici zagotovili z nedeljsko zmago proti Chicago Bearsom s 17:9.

Z zmago v nedeljo so si mesto v končnici priigrali tudi Tampa Bay Buccanneersi. Ti so legendarnega Toma Bradyja nadomestili z Bakerjem Mayfieldem, ki pa jih je z devetimi zmagami, v nedeljo so z 9:0 odpravili zadnjo ekipo lige, Carolina Pantherse, pripeljal do četrtega mesta v NFC in srečanja s petouvrščenimi Philadelphia Eaglesi (11-6). Lanski finalisti lige Orli so po vroči prvi polovici sezone v zaključku močno padli, izgubili kar štiri od zadnjih petih tekem in so ob razprtijah v slačilnici in številnih novih poškodbah prvi kandidati za hiter izpad iz končnice.

Tudi lanski prvaki Kansas City Chiefsi (11-6) v drugi polovici sezone niso kazali dominantnih predstav pod taktirko podajalca Patricka Mahomesa, a jim je kljub temu uspelo osvojiti tretje mesto v konferenci AFC. V končnici jih čaka obračun z Miami Dolphinsi (11-6), ki so po porazu proti Buffalo Billsom (11-6) padli na mesto šesto mesto v AFC ter drugo v svoji diviziji.