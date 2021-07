Devet novih okužb v olimpijski vasi

V ponedeljek so okužbo potrdili v češkem olimpijskem komiteju, odbojkarja na mivki Ondreja Perušiča so nato poslali v karanteno v za to predviden hotel. Poleg teh 67 okužb so v ostalih japonskih prefekturah imeli še štiri primere, za katere pa ni jasno, ali so povezani z igrami, poroča nemška tiskovna agencija dpa, saj lokalnim oblastem tega podatka ni treba razkrivati.

V nedeljo so sicer v olimpijski vasi imeli tri nove primere okužb, med njimi sta bila dva člana južnoafriške nogometne ekipe.