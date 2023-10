Adžić: Devet zaporednih porazov? Negativne tradicije so zato, da se rušijo

Rokometašice Krima Mercatorja so pred novo visoko oviro v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju. V slovensko prestolnico namreč prihajajo trikratne evropske prvakinje, rokometašice Vipersa iz Kristiansanda. Tekma tedna po izboru Evropske rokometne zveze bo na sporedu v soboto v Hali Tivoli. Ljubljančanke Vipersa niso premagale od leta 2016. Za njimi je devet zaporednih porazov ...

Ekipa s severa Evrope je v zadnjih letih prepričljivo najboljša.

Ljubljanska ekipa upa, da se bo na tekmi v Tivoliju zbralo rekordno število gledalcev. Na njeni prvi tekmi v Stožicah proti Esbjergu je bilo 2000, na drugi proti Ferencvarosu pa 3500 gledalcev.

O njihovi prevladi pričajo tri zaporedne evropske krone, ki so si jih nadele med letoma 2021 in 2023. A v aktualni sezoni jim ne gre vse po načrtih. Po uvodnih štirih krogih imajo na svojem računu dve zmagi (FTC-Rail Cargo Hungaria in MKS Zaglebie Lubin) in dva poraza (Ikast Handbold in Team Esbjerg), s čimer zasedajo zanje skromno peto mesto v skupini B.

Tudi Ljubljančanke računajo, da bodo Norvežankam v soboto na domačem parketu odščipnile kar dve točki.

icon-expand Krim Mercator lovi skalp aktualnih evropskih klubskih prvakinj. FOTO: Luka Kotnik

Niz devetih zaporednih zmag na medsebojnih obračunih je namreč predolg, poleg tega pa so cilji Krimove družine v tej sezoni precej višji. "Negativne tradicije so zato, da se rušijo," je iz prve izstrelil strateg Krimovk Dragan Adžić. "Za nas je bilo obdobje po tekmi z Ikastom zelo zahtevno. Odigrali smo številne domače tekme, veliko rokometašic pa je nastopilo tudi za reprezentance. Zbrali smo se šele v torek, a mislim, da smo pripravljeni. Tudi naš zdravstveni karton je boljši kot pred reprezentančnim premorom. O Vipersu pa lahko povem, da gre za ekipo, ki je vselej dominantna. So izjemno stabilne. Predvsem takrat, ko je to najbolj potrebno. In to je lastnost, ki jih razlikuje od ostalih. So nepredvidljive in mentalno vedno dobro pripravljene," še pravi Dragan Adžić.

"Norveška ekipa je bila v zadnjih treh sezonah dominantna na mednarodni sceni zaradi svoje stabilnosti. V skupinskem delu tekmovanja in na tekmah na izločanje je od drugih ekip odstopala po svoji mirnosti in preudarnosti, hkrati pa je vselej zadržala svojo nepredvidljivost. Upam, da smo v tej sezoni našli način, da jo premagamo," je dejal črnogorski strokovnjak na klopi.

icon-expand Krimovke so izgubile zadnjih devet obračunov z Vipersom. V taboru Ljubljančank vlada razpoloženje, da je prišel čas za rušenje negativne tradicije ... FOTO: Luka Kotnik

"Po reprezentančnem premoru bo naša glavna naloga, da vrnemo pripravljenost, ki smo jo imeli na uvodnih štirih tekmah. Upam, da se bo na naših treningih do tekme vrnila fluidnost in sinergija znotraj ekipe in da proti eni najmočnejših evropskih ekip pokažemo mirno in preudarno predstavo. Z zmago bomo naredili velik korak k uresničitvi našega prvega cilja," je še dodal 53-letni Črnogorec.