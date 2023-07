Dež prekinil uvodni obračun Kaje Juvan

Juvanova je imenitno začela prvi niz, brez vsakršnih težav je hitro v drugi igri odvzela servis tekmici, nato še v četrti za vodstvo s 4:0. Potem je na svoj servis dobila igro za 5:0, po kratki prekinitvi zaradi dežnih kapelj pa je potrdila zmago v prvem nizu z novim "brejkom".

22-letna Ljubljančanka je proti šest let starejši Betovi, nekdaj je igrala s priimkom Gasparjan, ki je po številnih poškodbah močno padla na lestvici WTA (na njej je bila že 41. in ima doslej dve turnirski zmagi), izgubila prvo igro v drugem nizu in to na svoj začetni udarec.

V naslednji igri je tekmici vrnila z enako mero in izid poravnala na 1:1, a nato spet izgubila igro na svoj servis. Rusinja je nato povedla s 3:1, a se je Kaja Juvan zbrala in dobila tri igre zapovrstjo za vodstvo s 4:3. Niza pa igralki nista mogli dokončati, saj je dež povzročil daljšo prekinitev.

V drugem krogu bo zmagovalko slovensko-ruskega obračuna pričakala boljša iz dvoboja med 22. nosilko, Rusinjo Anastasijo Potapovo, in Švicarko Celine Naef, ki je 165. na lestvici WTA. Pred prekinitvijo zaradi dežja je Potapova dobila prvi niz s 6:3, v drugem pa 3:3.