Piastri vodi pred Norrisom in Leclercom, Verstappen četrti

Nedeljsko preizkušnjo Formule 1 za veliko nagrade Belgije v Spa-Francorchampsu sta iz prve vrste začela dirkača McLarna - Britanec Lando Norris in Avstralec Oscar Piastri. Zaradi preveč vode na stezi so komisarji sprožili rdečo zastavo, dirkalniki pa so se s kroga za ogrevanje vrnili v garaže. Po dobri uri so vendarle zapeljali na stezo za varnostnim avtom. Piastri vodi pred Norrisom in Leclercom.