Diack priznal jemanje podkupnin in upočasnjevanje disciplinskih postopkov proti Rusom

Sedeminosemdesetletni Senegalec je obtožen, da je sprejel za 1,5 milijona dolarjev (1,32 milijona evrov) podkupnin iz Rusije, s čimer je s sostorilci prikril pozitivne ruske dopinške teste. Obenem je obtožen, da je želel pridobiti 3,45 milijona evrov s podkupninami v zameno za čisto ime atletov in atletinj ob dopinških prekrških ter njihovo nadaljnje nastopanje na mednarodnih tekmovanjih.

Na današnjem zaslišanju je Diack dejal, da je upočasnjeval disciplinske postopke v želji, da bi nekdanjo mednarodno atletsko zvezo (IAAF) rešil pred finančnim zlomom. Diack pa ni jasno razkril neposredne povezave med ruskimi dopinškimi primeri ter številnimi visokimi zneski, s katerimi je leta 2012 financiral volilne kampanje v svoji domovini.

"Nujno je bilo, da finančno rešimo IAAF, in sam sem bil pripravljen sprejeti ta kompromis," Diacka navaja AFP. Proces proti nekdanjemu prvemu možu svetovne atletike so bo predvidoma nadaljeval do 18. junija, končna odločitev pa bo sprejeta kasneje.