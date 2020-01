Diamantna liga: namesto Rima letos Neapelj

Peti od 15 mitingov bo letos na sporedu 28. maja, da bo na sporedu zunaj Rima, pa se bo zgodilo četrtič, odkar so leta 1980 prvič izvedli to tekmovanje. Leta 1988 je bil v Veroni, leta 1989 v Pescari, leta 1990 pa v Bologni, v teh letih so stadion prenavljali za svetovno nogometno prvenstvo leta 1990. Stadion San Paolo v Neaplju so lani prenovili za potrebe letne univerzijade, sprejme pa 55.000 gledalcev.