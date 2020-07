Diamantna liga v Bruslju brez gledalcev, prazne tribune tudi v nogometni ligi

"Zdravje in varnost gledalcev, atletov in osebja so naša največja skrb v času pandemije novega koronavirusa. K tej odločitvi so nas vodili tudi praktični razlogi. Belgijska vlada in zdravstveni strokovnjaki se sicer še niso odločili, ali bodo septembra že dovoljeni gledalci na stadionih, toda glede negotovosti pri prodaji vstopnic je bolje, da vsi vedo že veliko prej, kako bo vse skupaj potekalo," je pojasnil direktor Cedric van Branteghem.

Diamantna liga se bo sicer začela 14. avgusta v Monaku, mitingi v Eugenu, Londonu, Parizu, Rabatu, Gatesheadu in na Kitajskem pa so bili že odpovedani. V Bruslju bosta skušala popraviti najboljši čas v zgodovini v teku na eno uro štirikratni olimpijski zmagovalec Mo Farahiz Velike Britanije in domačin Bashir Abdi, od leta 2007 je rekord v lasti Etiopijca Hailehja Gebrselassieja.

Na stadionu kralja Baudouina bo tudi svetovni rekorder v skoku s palico Armand Duplantis, olimpijska zmagovalka v sedmeroboju Nafissatou Thiampa se bo pomerila s svetovno prvakinjo Katarino Johnson-Thompson v triatlonu, ki ga bodo sestavljali tek na 100 m ovire, skok v višino in suvanje krogle.

Brez gledalcev tudi v nogometnem prvenstvu

Belgijsko nogometno prvenstvo se bo začelo brez gledalcev na tribunah, je sporočilo tamkajšnje vodstvo tekmovanja. Odločitev je sprejelo zaradi lažjih priprav na začetek Pro League 8. avgusta, zavoljo zagotovitve varnosti in zdravja vseh sodelujočih ter zaradi podobe nogometa v javnosti. Ob tem je vodstvo lige izdalo priporočilo, naj se navijači ne zbirajo v večjih skupinah in naj tekme raje spremljajo iz domačih naslonjačev.

Belgija je zaradi naraščajočega trenda okuženih z novim koronavirusom izdala nove ukrepe. Od srede je zbiranje ljudi omejeno na pet in ne več petnajst kot prej. Nogometno tekmovanje v Belgiji so zaradi "koronske krize" končali predčasno, prvak pa je enajst krogov pred koncem postal Club Brugge. Ta konec je na sporedu prva nogometna tekma po pandemiji ‒ v Bruslju se bosta v finalu pokala pomerila Brugge in Antwerpen.