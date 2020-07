Diamantne lige na Kitajskem ne bo, odpadla še druga tekmovanja

Na Kitajskem so uvedli nove ukrepe na področju športnih tekmovanj, zaradi česar so odpovedali vse mednarodne dogodke z izjemo nekaterih olimpijskih kvalifikacij.

Na Kitajskem so odpovedali še največji golf turnir z nagradnim skladom slabih devet milijonov evrov, masters v snookerju, vsa mednarodna teniška tekmovanja serije ATP in WTA, neznana pa je še usoda VN Kitajske v formuli 1, ki je uradno še naprej prestavljena za nedoločen čas.

Brez atletskega turnirja ostaja Šanghaj, kjer bi moral biti miting zlate lige 19. septembra, prav tako pa na Kitajskem ne bo finala tega tekmovanja, predvidenega za 17. oktober. Prizorišče ni bilo znano.

Že v četrtek so sprva preložili atletski miting v Gatesheadu, nekaj ur kasneje pa so ga zaradi negotovih razmer v zvezi z epidemijo novega koronavirusa v Angliji dokončno odpovedali.

Doslej so odpovedali že sedem mitingov diamantne lige, pred obema kitajskima prizoriščema in Gatesheadom so odpadla tudi tekmovanja v Parizu, Eugenu, Rabatu in Londonu.

Po programu svetovne atletike se bo diamantna liga pričela 14. avgusta v Monte Carlu. Nato bodo na sporedu še tekme v Stockholmu (23. avgust), Bruslju (4. september), Rimu ali Neaplju (17. september) in Dohi (9. oktober). Ali bo organiziran tradicionalni zaključek tekmovanja, še ni znano.