Dimitrov spregovoril o posledicah okužbe: Še vedno imam težave

Dimitrov (na fotografiji) je po povratku v Monako prek družbenih omrežij sporočil, da so je okužen z novim koronavirusom. Nekaj ur kasneje je sledila odpoved finalnega dvoboja v Zadru, kjer bi se morala pomeriti Srb Novak Đoković in Rus Andrej Rubljov.

Med Beogradom in Sofijo oziroma Monte Carlom, kamor se je po koncu nastopov v Zadru umaknil Grigor Dimitrov, je v zadnjih tednih poletelo že kar nekaj ostrih puščic. Novak Đokovićin njegova ekipa, ki je bila pobudnica in organizatorka neslavno končanega Adria Toura, so krivdo za nastalo zmešnjavo in kasnejšo serijo okužb (ne)posredno pripisovali Bolgaru, ki se je zavil v molk, je pa v njegovem imenu konec junija spregovoril njegov agent, ki meni, da je bil Adria Tour preslabo organiziran.

Dimitrov je zdaj za Tennis Majors povedal nekaj več o svojem trenutnem zdravstvenem stanju, ki naj bi bilo daleč od optimalnega. Bolgar je bojda izgubil več kilogramov in se očitno veliko slabše spopadel z novim koronavirusom kot Đoković, Viktor Troicki,Borna Ćorićin Goran Ivanišević, ki so v zadnjih tednih okrevali brez vidnejših simptomov okužbe oziroma bolezni.

'Ni bilo zabavno'

"V tem trenutku nisem pripravljen za nastope na visoki ravni," je za Tennis Majors povedal Dimitrov, nekoč tretji igralec sveta, ki je ta konec tedna sicer nastopil na francoskem ekshibicijskem turnirju Tennis Showdown. "Gibanje se izboljšuje, vse ostalo gre prav tako v pravo smer, a še vedno imam težave z regeneracijo. Kakšen dan se počutim res dobro in sem zunaj po štiri ure, nato pa potrebujem popoln 'odklop', krajši spanec ali preprosto nekaj počitka. Imam to srečo, da sem se lahko v teh dneh vrnil na igrišča,"je nadaljeval Dimitrov, ki ocenjuje, da bi bilo v tem trenutku "preveč ambiciozno" razmišljati o tem, da bi lahko zaigral že v Cincinnatiju in New Yorku.

"Virus je bil zame težka izkušnja, kakšen mesec sem bil doma. Ni bilo zabavno,"se je povratka v Monako iz Zadra spominjal Dimitrov."Nisem dobro dihal, nisem se dobro počutil. Bil sem utrujen, izgubil sem okus in voh. Imaš psihološke bitke. Dvajset dni si približno 24 ur povsem sam, zato ti gre po glavi kar nekaj reči, seveda. Ne moreš se izogniti slabim mislim, tudi s tem sem se moral spopasti. Adria Tour? Kar se je zgodilo, se je zgodilo, veliko je bilo različnih interpretacij, a to je stvar preteklosti, ne le zame. Na splošno je bilo dobro, da smo lahko tam spet začeli tekmovati. Veliko vprašanj je zdaj tudi glede US Opna, denimo glede karantene, a je odgovorov malo. Če bom lahko igral? Povrniti si moram tri kilograme, zato se mi igranje v Cincinnatiju in na US Opnu na pet nizov zdi v tem trenutku preveč ambiciozno."