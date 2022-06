Direktor antidoping agencije o Nadalu: Injekcije niso na seznamu prepovedanih

Niggli je odgovarjal na namigovanja francoskega kolesarja Guillauma Martina: "To kar je Rafael Nadal storil ne bi bilo mogoče na kolesu in to se mi zdi normalno. Če smo mi bolni ali poškodovani, ne tečemo in ne tekmujemo. To se mi zdi zdrava pamet. Dolgoročno nisem prepričan, da bo Nadalovemu gležnju to koristilo. Droge in injekcije ne zgolj zdravijo, ampak vsekakor lahko izboljšajo predstave. Če bi kolesar storil enako - čeprav sredstvo ne bi bilo prepovedano - bi ga vsi obtožili, da uporablja prepovedana poživila."