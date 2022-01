Direktor avstralske teniške zveze: Upam, da bo Đoković igral na OP Avstralije

Drama v Avstraliji je vse bližje epilogu. V noči iz nedelje na ponedeljek bo verjetno znana odločitev pristojnega sodišča o usodi Novaka Đokovića in njegovi možnosti igranja na OP Avstralije. Pred to odločitvijo sta se oglasila direktor avstralske teniške zveze Craig Tiley in britanski tenisač Andy Murray. Svoje mnenje o dogodkih je dodal tudi Siniša MIhajlović: "S svojimi dejanji so iz Novaka naredili junaka proticepilcev."

Craig Tiley je v kratkem nastopu na avstralski televiziji izrazil svojo željo, da Novak Đoković zaigra na OP Avstralije. "Z vlado zvezne države Victoria smo ves čas sodelovali in vsi, ki so želeli prejeti izjeme za vstop v državo, so morali prepričati dve komisiji. To smo počeli z zvezno državo." Ta informacija je znana že nekaj časa, težava pa se je pojavila, ker morajo vsi tujci za vstop v državo na zadnjem koraku, ob vstopu v državo, pridobiti dovoljenje državnih oblasti. Tiley je namignil, da informacije, ki sta jih teniški zvezi posredovala zvezna vlada v Victoriji in državni organi, niso bile usklajene: "Naša prioriteta je vedno bila varnost avstralcev in vseh, ki vstopajo v državo. Zato smo se odpravili na pot cepljenja za vse, ki vstopajo v državo. Na tej poti se je pojavilo veliko nasprotujočih si informacij in nenehno smo želeli prejeti potrditve, da sledimo pravilom in bomo uspeli pripeljati vse igralce. Vse informacije, ki smo jih takrat prejeli, smo tudi posredovali igralcem."

Povedal je, da je na lanskem OP ZDA bilo cepljenih zgolj 50 odstotkov sodelujočih tenisačev. Na letošnjem OP Avstralije, naj bi bilo po njegovi besedah cepljenih že 97 odstotkov igralcev. "Vsak teden smo govorili z vsemi deli vlade zato, da zagotovo počnemo prave stvari in sledimo postopkom. Nasprotujoče si informacije se pojavljajo zaradi rednega spreminjanja okoliščin. Nahajamo se v zelo zahtevnem okolju," je trenutno stanje opisal vodilni mož avstralskega tenisa. O Đokoviću je dodal: "Rad bi videl, da zaigra na OP Avstralije."

icon-expand Novak Đoković in Craig Tiley FOTO: AP

'Po mojem mnenju so krivi organizatorji' Nekdanji srbski nogometaš in trener nogometnega kluba Bologna Siniša Mihajlović, glavnega krivca za veliko zmedo 'tam spodaj' vidi prav v organizatorjih turnirja. "To je zelo neprijetna situacija in po mojem mnenju so krivi organizatorji. Morali bi slediti smernicam vlade, ki Đokoviću ne zagotavljajo možnosti igranja v Avstraliji. Če je že odšel v Avstralijo, to pomeni, da so obstajali zdravstveni pogoji za izjemo," je dejal Mihajlović.

Nato je spregovoril neposredno o Đokoviću: "On je žrtev in ni najbolj odgovoren za to zmedo. Nesmiselno je, da je najboljši igralec na svetu zaklenjen v hotelu za iskalce azila, čeprav ti dogodki izpostavljajo problematiko iskalcev azila. Morali bi spoštovati pravila. S svojimi dejanji so iz Novaka zgolj naredili junaka proticepilcev."

icon-expand Siniša Mihajlović FOTO: AP