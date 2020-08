Direktor dirke pomiril svojce in navijače: Jakobsen v 'stabilnem' stanju

Zaradi poškodbe ramena ob padcu v ciljnem prostoru je moral dirko zapustiti tudi drugouvrščeni Francoz Marc Sarreau (Groupama-FDJ). Virtualno vodilni je tako član ekipe CCC Kamil Malecki, na drugem mestu pa je slovenski kolesar Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), ki se je v Katovicah izognil padcu in prvo etapo končal na tretjem mestu. V četrtek bo na Poljskem na sporedu druga od petih etap. Kolesarji bodo morali v dokaj ravninski etapi premagati 151,5 km med Opolami in Zabrzami. Sredino podelitev priznanj najboljšim so zaradi nesreče odpovedali.

Tudi po navedbah njegovega belgijskega moštva 23-letni Jakobsen ni utrpel možganskih poškodb, a je zaradi drugih hudih poškodb in ureznin, zaradi katerih je izgubil veliko krvi, še vedno v umetni komi pod neprestanim nadzorom zdravnikov, so zapisali v izjavi za javnost.

Po poročanju TVP so v bolnišnici, ki leži v predmestju Katovic (Sosnowiec), malce bolj optimistični po prvih pregledih poškodovanega Fabia Jakobsena , saj naj ne bi utrpel hujših poškodb možganov in hrbtenjače. Več bo znanega v prihodnjih urah, medtem pa so se oglasili tudi pri vodstvu dirke po Poljski, ki je že lani doživela hud udarec s smrtjo 22-letnega Belgijca Bjorga Lambrechta . Tokrat je član ekipe Deceuninck-QuickStep Jakobsen grdo trčil z ogrado ob progi v ciljnem sprintu, v katerem se je pomeril z moštvenim kolegom Primoža Rogliča , ki na dirki ne nastopa, Dylanom Groenewegnom . Slednjemu so zmago kasneje odvzeli in jo pripisali njegovemu nesrečnemu nizozemskemu rojaku, ki naj bi se skupaj s sodnikom, s katerim je trčil ob progi, od tistega hipa boril za življenje.

Direktor dirke Czeslaw Lang je priznal, da se je "bal najhujšega", potem ko so oba ponesrečena moška v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. A po obisku bolnišnice Santa Barbara mu je odleglo, saj naj bi se stanje Jakobsena stabiliziralo.

'Situacija je resna, a stabilna'

"Spremljal sem situacijo povsem od začetka. Ravno sem se vrnil iz bolnišnice Santa Barbara v Sosnowiecu. Po pogovoru z direktorjem lahko rečem, da mi je precej odleglo. Glede na videno v nesreči smo se bali najhujšega, a zdaj vemo, da je situacija resna, a stabilna,"je v izjavi zapisal Lang.

Organizatorji so tudi dodali, da je v zadnjih 150 metrih Groenewegen "zavil s svoje linije" in "povzročil nesrečo". Spregovorili so tudi o zdravstvenem stanju sodnika, ki je prav tako stabilno. Utrpel je poškodbe glave, a je že pri zavesti. Ravnanje Groenewegna je medtem že obsodila tudi Mednarodna kolesarska zveza (UCI), ki bi lahko Nizozemcu prisolila zgodovinsko visoko kazen. Vodstvo dirke ga je diskvalificiralo in mu izreklo kazen v višini 463 evrov.

Opravičilo Jumbo-Visme

"UCI je ravnanje Dylana Groenewegna označila za nesprejemljivo in diskvalificirala člana Jumbo-Visme, zmago pa pripisala Fabiu Jakobsenu," so še sporočili organizatorji.

Pri Jumbo-Vismi so se opravičili in dodali, da se "takšne nesreče ne bi smele dogajati". Po interni reviziji dogodkov bodo sporočili, kakšna kazen bo doletela Groenewegna.

"Mislimo na Fabia Jakobsena in ostale ljudi, ki so bili udeleženi v današnji grozljivi nesreči na dirki po Poljski. Takšne nesreče se ne bi smele dogajati. Izrekamo naše iskreno opravičilo in interno se bomo pogovorili o tem, kaj se je zgodilo, preden bomo podali kakršno koli dodatno izjavo,"so zapisali v ekipi slovenskega šampiona Rogliča.