Direktor Jumbo-Visme: Roglič ima miselnost vodje

Koncentracija mu popusti in obraz zažari le takrat, ko vidi Loro in Leva "Ne bo se mi ponovilo," na vprašanja o tem, če bo v zadnjih gorskih etapah popustil tako kot na letošnji dirki po Italiji, odgovarja Roglič. ASdodaja, da mu "koncentracija popusti" oziroma mu "obraz zažari" le takrat, ko ga s sinom Levom obišče partnerica Lora Klinc . "V bivalniku z njegovim imenom in zastavo Slovenije ga spremljata vso dirko,"poroča madridski športni dnevnik.

"Nadel si je čelado in njegov osredotočeni pogled je dajal vtis, da razmišlja o petih etapah, ki ga še ločijo od tega, da bi pri svojih 29 letih zmagal na prvi veliki dirki,"pred nadaljevanjem dirke po Španiji poroča madridski dnevnik AS. Primož Roglič je z rojakom Tadejem Pogačarjem (UAE Team Emirates) v zadnjih tednih ena glavnih zvezd dogajanja na španski pentlji, članu Jumbo-Visme pa kot vodilnemu v skupnem seštevku seveda pripada posebno mesto v tamkajšnjih medijih.

'Ima miselnost vodje in tako se tudi obnaša' Engels je pred štirimi leti kot vodja ekipe sicer nemočno spremljal neuspešen pohod Toma Dumoulina do skupne zmage na Vuelti. Pred zaključkom tokratne dirke so se Nizozemci odločili tudi podaljšati pogodbo s slovenskim kolesarjem, vse skupaj so potrdili z domiselnim videoposnetkom, v katerem so tako ali drugače sodelovali številni športniki, tudi trener nemške reprezentance Joachim Löw in nizozemski zvezdnik Barcelone Frenkie de Jong , ki je Rogliču predlagal, da naj tako kot pred leti s smučarskimi skoki zdaj spet zamenja šport.

"Situacija je drugačna. Roglič, ki je prišel na to Vuelto, je bolj svež. Na Giro je prišel po tem, ko je odpeljal veliko več dirk. Zdaj je prišel praktično brez nastopov, od konca Gira je nastopil le na slovenskem državnem prvenstvu," je v to, da bo tokrat zdržal in slavil veliko zmago, prepričan tudi prvi mož Jumbo-Visme Addy Engels .

"Ima miselnost vodje in se tako tudi obnaša," o Zasavcu, ki je podpisal pogodbo do leta 2023, pravi Engels. "Dam vam primer: večerja po kronometru v Torrevieji (prva etapa letošnje Vuelte, op. a.). Za nas je bila to katastrofa! Padec, izgubili smo čas ... Tisti večer se je usedel za mizo in začeli šaliti z vsemi. Izpostavil je, da je to zgolj ena od situacij, s katerimi se bomo morali spopasti, in da nam bo uspelo. Zelo je miren. To se odraža tudi na dirkah. Sproščen in vedno z nogami na tleh."

Želijo postati ena najmočnejših ekip na svetu

Glede Rogličeve preteklosti v smučarskih skokih je Engels dodal: "Ne verjamem, da ima njegova telesna pripravljenost iz tistih časov kakšno povezavo z njegovimi telesnimi sposobnostmi na kolesu. A morda mu pomaga s stališča psihe. To so športniki, ki so veliki individualisti. Zelo so trdni."

Engels je še izpostavil, da bo Roglič, če mu bo na koncu zares uspelo, zmago na Vuelti slavil tudi po zaslugi odlične ekipe, v smehu pa je zavrnil oceno, da se Jumbo-Visma spreminja v novi Sky.

"Samemu mu ne bi moglo uspeti. Zelo, zelo pomembni so,"je ASše citiral Engelsa. "Da postajamo kot Sky? Ne, ne ... To sta različni ekipi, toda tudi mi želimo postati eni najmočnejših na svetu,"je še dodal "šef" Jumbo-Visme.