Direktor OP Avstralije: Vsi bodo morali biti cepljeni

Novak Đoković je v Melbournu devetkrat zmagal, v začetku prihodnjega leta naj bi lovil rekordni enaindvajseti naslov na turnirjih za veliki slam. "Vsi, ki bodo na prizoriščih Australian Opena, navijači, osebje in igralci, bodo morali biti cepljeni. Bilo je veliko ugibanj okrog Novakovega statusa. Tudi javno je dejal, da je to njegova zasebna zadeva. Radi bi ga ponovno videli tukaj. Tudi on pa ve, da mora biti cepljen, da bo lahko igral," je bil jasen Craig Tiley, poročajo tuje tiskovne agencije. "Vsakdo mora imeti pravico do izbire, da se odloči, kaj bo storil. V tem primeru to pomeni, kaj bo dal v svoje telo," je o tem vprašanju Đoković med drugim dejal ta teden ob robu finala letošnje sezone ATP v Torinu.

Tiley je obenem zatrdil, da bosta teniški zvezdnici, Američanka Serena Williams in Japonka Naomi Osaka, branilka naslova, nastopili v Melbournu. To sta mu povedali kot tudi Avstralka Ashleigh Barty, prva na svetovni lestvici. Tiley je povedal tudi, da bo nastopil Španec Rafael Nadal, ki bo skušal osvojiti 21. grand slam, ne bo pa Švicarja Rogerja Federerja zaradi poškodbe desnega kolena.