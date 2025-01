So Hrvati Slovencem res navili ceno vstopnic? Direktor SP odgovarja: Je 31 evrov preveč?

"Niti za prijateljsko tekmo z domačo reprezentanco, za katero vstopnice stanejo 5 oz. 10 evrov, " je za 24ur.com pogovor začel direktor svetovnega prvenstva Silvijo Nirić , ki je šel še korak dlje, dotaknil se je besa športnih podpornikov, ki se sprašujejo, zakaj so vstopnice za tekme slovenske reprezentance dražje od preostalih (60–200 evrov): "Res hvala za to vprašanje. Pritoževanje nad cenami bi ocenil za neprimerno. Ne želim primerjati naših cen in tistih, ki jih bodo imeli za del SP, ki se odvija na Danskem in Norveškem, ampak lepo vas prosim – paket za vse tri tekme stane 95 evrov. Ne govorimo o slabih sedežih na tribuni, ampak o najboljših vrstah."

Paket je brez dvoma ugodna ponudba, a vseeno to ne spremeni dejstva, da so posamične dnevne vstopnice tako za tekme Hrvatov (40–70 evrov) kot tudi za dvoboje francoske izbrane vrste (20–200 evrov), ki igra v Poreču, in Madžarov (50–200 evrov), ki bodo uvodoma gostovali v Varaždinu, cenejše.

RZS prejela cenovno ugodno ponudbo za klube

Glede na bližino Slovenije in željo, da Slovenci preplavijo tribune, bodrijo reprezentanco, da so pripravili tudi posebne pakete klubom. "12 evrov in pol je cena vstopnice za uvodno tekmo Slovenije oz. drugi obračun," je naslednji argument navrgel Nirić, ki priznava, da so si kot prireditelji pri Mednarodni rokometni zvezi (IHF) močno prizadevali, da Slovenija igra v Zagrebu, saj bi lahko gostovali tudi na Danskem oz. Norveškem.