Direktorica Krimovk: Trenutno vse upe polagamo v obstoječi trenerski štab

Krimovke bo do nadaljnjega v vlogi glavnega trenerja prevzel dosedanji pomočnik Žiga Novak , ki bo ekipo vodil na prihajajočih tekmah. Prvo so Ljubljančanke pod njegovim vodstvom že odigrale v državnem prvenstvu proti Ptuju, nato pa sledi še gostujoči obračun proti Metzu v soboto. "Poudarjam, da ima Žiga Novak vso podporo upravnega odbora kluba, oziroma vseh v Krimovem kolektivu ," je v pripravi na drugo srečanje z Metzem povedala direktorica kluba Deja Ivanović .

" Če kdaj, potem je zdaj pravi trenutek, da se usedemo in dogovorimo, kako naprej. Med reprezentančno pavzo bomo natančno predelali vse možnosti in se odločili, kdo bo vodil klub naprej, " je radovednost sedme sile vsaj malo potešila prva operativka ljubljanskih rokometašic, ki je s Krimom na začetku tega tisočletja dvakrat osvojila laskavo Ligo prvakinj.

V zadnjih dveh sezonah je z Ljubljančankami po skupinskem delu lige prvakinj vselej osvojil peto mesto in nato izpadel v dodatnih tekmah za nastop v četrtfinalu, v sezoni 2022/23 proti Rapidu Bukarešti, minulo sezono pa proti CSM Bukarešti. To sezono so Ljubljančanke v skupini A na tretjem mestu. Po štirih zaporednih zmagah so sledili trije porazi proti Bukarešti, Ferencvarosu in nazadnje proti vodilnemu Metzu. Francozinje so v Ljubljani visoko slavile s 34:25.