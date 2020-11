'Smo na pravi poti, naše mlade moči vse bolj opozarjajo nase'

Ljubljančanke so bile pred dnevi v Stožicah, na svoji šesti tekmi letošnje sezone rokometne Lige prvakinj, četrtič poražene in ostajajo predzadnje v skupini A z osvojenimi tremi točkami. Igralke iz Bukarešte, ki s petimi zmagami vodijo na lestvici, bodo v vlogi favoritinj tudi na sobotni tekmi v romunski prestolnici. Vendar pa tabor krimovk nikakor ne izgublja upanja. Ljubljančanke so v Stožicah zelo namučile ugledne gostje, ki so vsak polčas dobile le z enim golom razlike. Ljubljančanke napovedujejo dober odpor tudi na vročem gostovanju v Bukarešti. Odkrito bodo napadale kakšno točko, s katero bi se približale želenemu cilju – uvrstitvi v izločilne boje, kar je glavni cilj sezone, ki ga je postavilo tudi vodstvo kluba na čelu z dolgoletno direktorico Krima Mercatorja Dejo Doler Ivanović . " Le na tekmi proti francoskemu Metzu nismo bili v igri za zmago, takrat so nas tekmice nadigrale in smo zasluženo izgubili. Na vseh drugih tekmah smo bili v igri za pozitiven rezultat. Dokazali smo, da se lahko kosamo prav z vsakim v Evropi . Med drugim nam je uspelo osvojiti tudi veliko točko na zahtevnem gostovanju v Rusiji ," je v pogovoru za 24ur.com med drugim povedala direktorica kluba iz slovenske prestolnice, ki upa, da bo na prihodnjih tekmah ekipa znala pripeljati tekmo v svoj pristan in se ne bodo dogajale (pre)velike oscilacije v igri, zaradi katerih, predvsem v končnicah, prehitro popustijo in je zato na računu tudi kakšna točka manj.

"V ključnih trenutkih se pozna, da imajo nasprotne ekipe v svojih vrstah več izkušenih posameznic, ki znajo tekmo pripeljati do konca. Večina ekip ima večjo širino kakovostnih igralk, mi se zanašamo na našo mladost in nadarjenost. To je v ključnih trenutkih posameznih tekem tudi dvorezen meč, a gotovo naša naložba za naprej. Ekipa raste iz tekme v tekmo, odlično se trenira in lahko smo optimisti," je za našo spletno stran še dejala nekdanja dvakratna evropska klubska prvakinja s krimovkami, ki verjame, da so letošnji cilji, ki so postavljeni nekaj višje kot v preteklih sezonah, ulovljivi. "Želimo v četrtfinale in vse je še odprto. Za takšen cilj bomo morali še naprej zbirati točke, tu in tam tudi presenetiti kakšne favoritinje. Če potegnemo črto nad prvim delom evropske sezone, lahko rečemo, da smo v okvirih pričakovanj. Želeli bi si kakšno točko več, a smo vseeno na dobri poti k uresničitvi ciljev." Direktorica kluba je zadovoljna z napredkom ekipe. "Naše mlade moči prevzemajo vse večjo odgovornost. To je lepo videti. Treba je vedeti, da veliko število naših igralk Lige prvakinj igra prvič, kar ni mačji kašelj. Mislim, da smo na pravi poti in da tisto najboljše šele prihaja."